R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L i l l y s o s t i e n e i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , c o m e s p o n s o r u f f i c i a l e . L ' a c c o r d o c o n l a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , a n n u n c i a t o o g g i - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - p u n t a a " v a l o r i z z a r e l o s p o r t c o m e p a r a d i g m a d i i m p e g n o e r e s i l i e n z a , c o n u n a v i s i o n e c h e g u a r d a o l t r e i l t r a g u a r d o , p e r p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d i b e n e s s e r e e s a l u t e n e l l ' a m b i t o d e l l e p r o s s i m e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i " , i n p r o g r a m m a r i s p e t t i v a m e n t e d a l 6 a l 2 2 f e b b r a i o e d a l 6 a l 1 5 m a r z o 2 0 2 6 . L ' u n i o n e d e l l e f o r z e p u n t a a i s p i r a r e p r o g r e s s o , c e l e b r a r e i l p o t e n z i a l e u m a n o e c o n t r i b u i r e a u n m o n d o p i ù s a n o , i n c l u s i v o e s o s t e n i b i l e . I n q u a l i t à d i s p o n s o r u f f i c i a l e , s i l e g g e , L i l l y " p o r t a l a p r o p r i a e s p e r i e n z a e c o m p e t e n z a i n r i c e r c a e s v i l u p p o e , a l l o s t e s s o t e m p o , c o n t i n u a a s t i m o l a r e i l d i a l o g o s u i t e m i d e l l a s a l u t e e s u l l e b a r r i e r e s i s t e m i c h e c h e , a l d i l à d e l c o n t r o l l o i n d i v i d u a l e , p o s s o n o o s t a c o l a r e i l d i r i t t o a u n a v i t a s a n a " . P r o p r i o p e r q u e s t o , i n c o n c o m i t a n z a c o n l ' e v e n t o , l a c o m p a n y r e a l i z z e r à i n i z i a t i v e v o l t e a s e n s i b i l i z z a r e c i t t a d i n i , c o m u n i t à e g i o v a n i g e n e r a z i o n i s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l ' i n t e r v e n t o p r e c o c e n e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e . C o m e e v i d e n z i a n o v a r i s t u d i , a n c h e u n o r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t o s u l ' B r i t i s h J o u r n a l o f S p o r t s M e d i c i n e ' , a u m e n t a r e l ' a t t i v i t à f i s i c a p u ò a g g i u n g e r e f i n o a 1 1 a n n i d i v i t a e c a m m i n a r e , a n c h e s o l o 1 o r a a l g i o r n o , p u ò e s t e n d e r e l a l o n g e v i t à e r i d u r r e f o r t e m e n t e i l r i s c h i o d i m o r t e p r e m a t u r a . " L a p a r t n e r s h i p c o n L i l l y - a f f e r m a A n d r e a V a r n i e r , C e o d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 - r a p p r e s e n t a p e r n o i u n v a l o r e f o n d a m e n t a l e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a c o n d u r r e u n o s t i l e d i v i t a p i ù s a n o . L i l l y i n c a r n a i n m o d o c o n c r e t o i p r i n c i p i d i r i c e r c a e s a l u t e , e l e m e n t i e s s e n z i a l i p e r i l b e n e s s e r e d e l l a s o c i e t à . L ' u n i t à d ' i n t e n t i r a p p r e s e n t a l a m a s s i m a e s p r e s s i o n e d e l l a n o s t r a v i s i o n e . S i a m o c o n v i n t i c h e p r o m u o v e r e s t i l i d i v i t a p i ù s a l u t a r i s i a u n a d e l l e e r e d i t à p i ù i m p o r t a n t i c h e p o s s i a m o l a s c i a r e a l P a e s e d o p o i G i o c h i " . D i c h i a r a E l i a s K h a l i l , p r e s i d e n t e e G e n e r a l M a n a g e r I t a l y H u b d i L i l l y : " L i l l y e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c o n d i v i d o n o l a v i s i o n e c o m u n e d i u n f u t u r o i n c l u s i v o e s o s t e n i b i l e , n e l l o s p o r t e p e r l e p e r s o n e , q u a n d o s i p a r l a d i s a l u t e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l b e n e s s e r e , p e r c h é c r e d i a m o c h e l a s a l u t e n a s c a d a l l ' i m p e g n o q u o t i d i a n o , d a l l ' i n c l u s i o n e e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p e r s o n e , c o m u n i t à e i s t i t u z i o n i . C o m e ' m e d i c i n e c o m p a n y ' c h e d a q u a s i 1 5 0 a n n i t r a s f o r m a l a s c i e n z a i n c u r a , v o g l i a m o l a s c i a r e u n ' e r e d i t à c h e v a d a o l t r e i G i o c h i : u n f u t u r o i n c u i o g n u n o a b b i a l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e a l m a s s i m o i l p r o p r i o p o t e n z i a l e d i s a l u t e e d i v i t a . I n o l t r e , s e n z a s a l u t e e r e s i l i e n z a n o n c i s o n o p r e s t a z i o n i . I n o g n i O l i m p i a d e g l i a t l e t i r a g g i u n g o n o n u o v i t r a g u a r d i c h e u n t e m p o s e m b r a v a n o i r r a g g i u n g i b i l i , s e n o n a d d i r i t t u r a i m p o s s i b i l i . E p r o p r i o c o m e g l i a t l e t i , a n c h e n o i n o n s m e t t i a m o m a i d i s u p e r a r e i n o s t r i l i m i t i . I n s i e m e p o s s i a m o t r a s f o r m a r e l ' i m p a t t o d i q u e s t a p e r s e v e r a n z a c o n d i v i s a i n u n c a m b i a m e n t o s i g n i f i c a t i v o p e r t u t t e l e c o m u n i t à c h e s e g u o n o l e O l i m p i a d i " . P e r S o f i a G o g g i a , c a m p i o n e s s a o l i m p i c a n e l l a d i s c e s a l i b e r a a P y e o n g c h a n g 2 0 1 8 , v i n c i t r i c e d i 4 C o p p e d e l M o n d o e d i 2 m e d a g l i e m o n d i a l i , " è u n o n o r e e s s e r e a l f i a n c o d i L i l l y p e r r i b a d i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l o s p o r t c o m e a l l e a t o d e l l a s a l u t e i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L o s p o r t è m o l t o p i ù d i u n a c o m p e t i z i o n e - e v i d e n z i a - f o r g i a i l c a r a t t e r e , i n s e g n a i l c o r a g g i o e l a d e t e r m i n a z i o n e i n d i s p e n s a b i l i p e r v i n c e r e , m a i n s e g n a s o p r a t t u t t o a d a v e r e c u r a d i s e s t e s s i , o g n i g i o r n o . C o n i l s o s t e g n o d i L i l l y a M i l a n o C o r t i n a , p e r p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e , t u t t i n o i p o t r e m o e s s e r e c o i n v o l t i i n q u e s t o " . A g g i u n g e A r i a n n a F o n t a n a , l e g g e n d a i n t e r n a z i o n a l e d e l l o s h o r t t r a c k e a t l e t a i t a l i a n a p i ù m e d a g l i a t a d i s e m p r e a i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i : " L o s p o r t è u n m o n d o r i c c o d i s o p r e s e : f a r i t r o v a r e l a g i o i a d i r i m e t t e r s i i n g i o c o , t i d à l ' e n e r g i a d i m e t t e r t i i n p i s t a a n c h e q u a n d o g l i o b i e t t i v i d i v e n t a n o d i f f i c i l i . L o s p o r t m i h a a n c h e i n s e g n a t o a p r e n d e r m i c u r a d e l c o r p o , d e l l ' e n e r g i a e d e l l a m e n t e o g n i g i o r n o . O g n i a l l e n a m e n t o , o g n i s f i d a , o g n i r i p a r t e n z a è u n a f o r m a d i b e n e s s e r e . P e r q u e s t o c r e d o i n c h i , c o m e E l i L i l l y , s o s t i e n e l a c u l t u r a d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e o l i s t i c o c o m e u n p e r c o r s o q u o t i d i a n o , n o n s o l o u n t r a g u a r d o . I n v i s t a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , p o r t a r e q u e s t o m e s s a g g i o i n s i e m e s i g n i f i c a u n i r e d u e f o r z e : q u e l l a d e l l o s p o r t e q u e l l a d e l b e n e s s e r e . P e r c h é p r e n d e r s i c u r a d i s é è l a v i t t o r i a p i ù i m p o r t a n t e " . M a r t a B a s s i n o , c a m p i o n e s s a m o n d i a l e d i s c i a l p i n o n e l l e d i s c i p l i n e d i s l a l o m p a r a l l e l o e s u p e r g i g a n t e e v i n c i t r i c e d e l l a C o p p a d e l m o n d o d i s l a l o m g i g a n t e , s o t t o l i n e a c h e " n e l l o s c i , c o m e n e l l a v i t a , l a s a l u t e è a l l a b a s e d i t u t t o . E c c o p e r c h é c r e d o n e l l ' i m p o r t a n z a d i m a n t e n e r e u n o s t i l e d i v i t a a t t i v o : e n t r a m b i p o s s o n o d a v v e r o c a m b i a r e l a v i t a " . L ' a t l e t a c o n d i v i d e l ' i m p e g n o d e l l a f a r m a c e u t i c a " n e l m e t t e r e a l c e n t r o i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e l ' a c c e s s o e q u o a u n a v i t a s a n a , p e r c h é t u t t i d o v r e b b e r o a v e r e l e s t e s s e o p p o r t u n i t à d i v i v e r e b e n e , p r e n d e r s i c u r a d i s é e p r a t i c a r e s p o r t . C o n l a r i c e r c a e l o s v i l u p p o L i l l y a i u t a l e p e r s o n e a c o n t i n u a r e a v i v e r e u n a v i t a m i g l i o r e " . C o n c l u d e D a v i d e B e n d o t t i , a t l e t a p a r a l i m p i c o d i l i v e l l o m o n d i a l e , p l u r i c a m p i o n e i t a l i a n o c h e h a g i à r a p p r e s e n t a t o l ' I t a l i a a i G i o c h i p a r a l i m p i c i d i P y e o n g c h a n g 2 0 1 8 e P e c h i n o 2 0 2 2 , s p e c i a l i z z a n d o s i n e l s u p e r G : " L o s p o r t h a u n p o t e r e i n c r e d i b i l e : n o n s o l o p e r m e t t e d i s u p e r a r e i l i m i t i f i s i c i , m a i n s e g n a a n c h e a v i n c e r e l e p a u r e . D o p o i l m i o i n c i d e n t e n o n è s t a t o f a c i l e p r o s e g u i r e i n q u e s t o p e r c o r s o , m a h o c a p i t o c h e l a v e r a f o r z a r i s i e d e n e l l a d e t e r m i n a z i o n e e n e l l a r e s i l i e n z a . E s s e r e a l f i a n c o d i L i l l y i n o c c a s i o n e d e l l e P a r a l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 è p e r m e u n ' o c c a s i o n e p e r i s p i r a r e s e m p r e p i ù p e r s o n e a n o n a r r e n d e r s i m a i e a l o t t a r e p e r i p r o p r i s o g n i " .