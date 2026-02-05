M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C o n l ’ a v v i o d e l l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a , i l m e r c a t o d e g l i a f f i t t i t u r i s t i c i m i l a n e s i m o s t r a g i à c o n c h i a r e z z a i s u o i e q u i l i b r i r e a l i . I d a t i u f f i c i a l i d e l M i n i s t e r o d e l T u r i s m o , m a a n c h e p r o v e n i e n t i d a e l a b o r a z i o n i s u i p o r t a l i d i p r e n o t a z i o n e , s o n o s t a t i e l a b o r a t i d a l C e n t r o S t u d i S o l o A f f i t t i e i n d i c a n o c h e o l t r e i l 9 5 % d e l l ’ o f f e r t a r i c e t t i v a c i t t a d i n a è c o m p o s t a d a a p p a r t a m e n t i s e n z a s e r v i z i d i r i s t o r a z i o n e e c h e l e s t r u t t u r e a t t i v e h a n n o r a g g i u n t o q u o t a 1 8 . 8 0 0 a g e n n a i o 2 0 2 6 , i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l e 1 7 . 6 0 0 d e l 2 0 2 5 e a l l e 1 6 . 2 0 0 d e l 2 0 2 4 , m a s e n z a a l c u n b o o m r i c o n d u c i b i l e a l l ’ e v e n t o o l i m p i c o . I l q u a d r o c h e e m e r g e n o n è q u e l l o d i u n a r e n d i t a a u t o m a t i c a l e g a t a a l l ’ O l i m p i a d e , m a d i u n m e r c a t o g i à a m p i o , s a t u r o e c o m p e t i t i v o , n e l q u a l e l e p r e n o t a z i o n i s i s t a n n o e f f e t t i v a m e n t e r e a l i z z a n d o , m a p r e m i a n o c h i h a p i a n i f i c a t o c o n p r e z z i r e a l i s t i c i e u n a g e s t i o n e s t r u t t u r a t a , m e n t r e c h i h a p u n t a t o s u l l ’ e f f e t t o e v e n t o è c o s t r e t t o a c o r r e g g e r e l e t a r i f f e s o t t o d a t a p e r i n t e r c e t t a r e l a d o m a n d a . I d a t i u f f i c i a l i d e l M i n i s t e r o d e l T u r i s m o , e l a b o r a t i d a l C e n t r o S t u d i S o l o A f f i t t i , m o s t r a n o c h e o l t r e i l 9 5 % d e l l e s t r u t t u r e r i c e t t i v e a t t i v e a M i l a n o è c o m p o s t o d a a p p a r t a m e n t i s e n z a s e r v i z i d i r i s t o r a z i o n e , m e n t r e B & B t r a d i z i o n a l i e h o t e l r a p p r e s e n t a n o u n a q u o t a r e s i d u a l e . L e s t r u t t u r e a t t i v e s o n o 1 8 . 8 0 0 a g e n n a i o 2 0 2 6 , i n a u m e n t o r i s p e t t o a l l e 1 7 . 6 0 0 d e l 2 0 2 5 e a l l e 1 6 . 2 0 0 d e l 2 0 2 4 , m a c o n u n a n d a m e n t o p r o g r e s s i v o e c o e r e n t e c o n g l i a n n i p r e c e d e n t i , s e n z a a l c u n a a c c e l e r a z i o n e r i c o n d u c i b i l e a l l ’ a p p u n t a m e n t o o l i m p i c o . I l q u a d r o c h e e m e r g e è q u e l l o d i u n m e r c a t o g i à a m p i o e s a t u r o , n e l q u a l e l ’ e v e n t o n o n c r e a r e n d i t e a u t o m a t i c h e m a r e n d e a n c o r a p i ù e v i d e n t e l a d i s t a n z a t r a o p e r a t o r i s t r u t t u r a t i e p r o p r i e t a r i m e n o o r g a n i z z a t i . M i l a n o s i c o n f e r m a u n a c i t t à i n c u i l ’ o s p i t a l i t à i n a p p a r t a m e n t o è u n a c o m p o n e n t e s t r u t t u r a l e d e l s i s t e m a t u r i s t i c o . I l 9 1 % d e g l i a l l o g g i è a f f i t t a t o p e r i n t e r o , p r e v a l e n t e m e n t e c o n i m m o b i l i d i u n a o d u e s t a n z e , e l a c o m p o s i z i o n e d e l l ’ o f f e r t a r i s u l t a s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e n e l t e m p o . C i r c a 4 . 0 0 0 a l l o g g i , p a r i a l 2 1 % d e l t o t a l e , s o n o g e s t i t i d i r e t t a m e n t e d a i p r o p r i e t a r i , u n n u m e r o c h e n o n r e g i s t r a a u m e n t i s i g n i f i c a t i v i n e m m e n o i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i . P a r a l l e l a m e n t e , i l 5 6 % d e l l ’ o f f e r t a è g e s t i t o d a o p e r a t o r i c h e a m m i n i s t r a n o p i ù d i s e i i m m o b i l i , s e g n o d i u n m e r c a t o f o r t e m e n t e p r o f e s s i o n a l i z z a t o . U n d a t o c h e s m e n t i s c e l ’ i d e a d i u n a c o r s a g e n e r a l i z z a t a a l l ’ a f f i t t o b r e v e l e g a t a a l l ’ e v e n t o e c h e r a c c o n t a , p i u t t o s t o , u n a c i t t à i n c u i l ’ i n g r e s s o n e l m e r c a t o a v v i e n e s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o s t r u t t u r e o r g a n i z z a t e , c o n c o m p e t e n z e g e s t i o n a l i e c a p a c i t à d i p i a n i f i c a z i o n e . I n u n c o n t e s t o c o s ì c o m p e t i t i v o , i l t e m a d e i p r e z z i d i v e n t a c e n t r a l e . L ’ a n a l i s i d e l C e n t r o S t u d i S o l o A f f i t t i e v i d e n z i a c h e l e t a r i f f e p i ù e l e v a t e , s p e s s o r i c h i a m a t e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , n o n r a p p r e s e n t a n o i l c u o r e d e l m e r c a t o , m a u n a c o m p o n e n t e m i n o r i t a r i a , l e g a t a a l o g i c h e d i p o s i z i o n a m e n t o v e r s o t a r g e t s p e c i f i c i . A r a c c o n t a r e l a d i n a m i c a r e a l e s o n o i n v e c e l e m o d e d i p r e z z o , o v v e r o i l i v e l l i t a r i f f a r i p i ù f r e q u e n t e m e n t e o f f e r t i , c h e m o s t r a n o u n o s c a r t o s i g n i f i c a t i v o t r a s t r u t t u r e g e s t i t e p r o f e s s i o n a l m e n t e e s t r u t t u r e n o n p r o f e s s i o n a l i . I n u n m e r c a t o s a t u r o , l e p r e n o t a z i o n i a r r i v a n o , m a n o n p r e m i a n o c h i u n q u e . G l i o p e r a t o r i c h e h a n n o p i a n i f i c a t o c o n p r e z z i c o e r e n t i e u n a l e t t u r a r e a l i s t i c a d e l l a d o m a n d a r i e s c o n o a i n t e r c e t t a r e i f l u s s i , a n c h e m o d u l a n d o i n m o d o m i r a t o l e p o l i t i c h e d i s c o n t o . A l c o n t r a r i o , i p r o p r i e t a r i c h e h a n n o p u n t a t o s u t a r i f f e e l e v a t e c o n f i d a n d o i n u n e f f e t t o O l i m p i a d i a u t o m a t i c o s o n o s p e s s o c o s t r e t t i a d a b b a s s a r e i p r e z z i s o t t o d a t a , t r a s f o r m a n d o l o s c o n t o i n u n a l e v a d i f e n s i v a p i ù c h e s t r a t e g i c a . I n q u e s t o s e n s o , l o s c o n t o n o n s e g n a l a u n a c r i s i d e l m e r c a t o , m a l a c o r r e z i o n e d i a s p e t t a t i v e i n i z i a l i n o n a l l i n e a t e , c o n u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a r e d d i t i v i t à e s u l l a c a p a c i t à d i s t a r e s u l m e r c a t o n e l m e d i o p e r i o d o . U n a l t r o e l e m e n t o c h e e m e r g e d a i d a t i r i g u a r d a i l c o m p o r t a m e n t o d e i t u r i s t i . L a p r i m a s e t t i m a n a d i p r e n o t a z i o n i r i s u l t a p i ù o c c u p a t a d e l l a s e c o n d a , s u g g e r e n d o l a p r e s e n z a d i u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d i d o m a n d a l a s t m i n u t e , o r m a i i n t e r i o r i z z a t a g r a z i e a l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i . U n c o m p o r t a m e n t o c h e p r e m i a c h i è i n g r a d o d i a d a t t a r e r a p i d a m e n t e p r e z z i e d i s p o n i b i l i t à e p e n a l i z z a c h i r i m a n e a n c o r a t o a s c h e m i r i g i d i . A n c h e n e l l e a r e e p i ù p r o s s i m e a l l e s t r u t t u r e o l i m p i c h e , i l 7 6 % d e g l i a l l o g g i c o n t i n u a a d a c c e t t a r e s o g g i o r n i d i u n a o d u e n o t t i , s e g n o c h e g l i o p e r a t o r i n o n s t a n n o s c o m m e t t e n d o s u p e r m a n e n z e l u n g h e e c o n t i n u a t i v e l e g a t e a l l ’ e v e n t o , m a s u f l u s s i b r e v i e f r a m m e n t a t i . D a l p u n t o d i v i s t a t e r r i t o r i a l e , l ’ i m p a t t o d e l l ’ O l i m p i a d e a p p a r e c i r c o s c r i t t o . N e l l a z o n a d i P o r t a R o m a n a , d e s t i n a t a a l V i l l a g g i o O l i m p i c o , l e s t r u t t u r e a t t i v e r i s u l t a n o c i r c a i l 3 0 % i n p i ù r i s p e t t o a g e n n a i o d e l l o s c o r s o a n n o . I n a l t r e z o n e c e n t r a l i n o n d i r e t t a m e n t e c o i n v o l t e e i n p e r i f e r i a , i n v e c e , l ’ o f f e r t a r i m a n e s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e . U n d a t o c h e c o n f e r m a c o m e l ’ e v e n t o n o n s t i a r i d i s e g n a n d o l a g e o g r a f i a d e l l ’ o s p i t a l i t à c i t t a d i n a , m a s t i a i n c i d e n d o s o l o s u a l c u n e m i c r o - a r e e , l a s c i a n d o i n v a r i a t a l a s t r u t t u r a c o m p l e s s i v a d e l m e r c a t o . « I d a t i m o s t r a n o c h e l e O l i m p i a d i n o n s o n o u n a s c o r c i a t o i a – d i c h i a r a S i l v i a S p r o n e l l i , C E O d i S o l o A f f i t t i – . A M i l a n o l ’ e v e n t o s i i n s e r i s c e i n u n m e r c a t o g i à s a t u r o e c o m p e t i t i v o . L e p r e n o t a z i o n i c i s o n o , m a p r e m i a n o c h i p i a n i f i c a , p a r t e d a p r e z z i r e a l i s t i c i e c o n o s c e i l c o m p o r t a m e n t o d e i t u r i s t i . C h i s i a f f i d a s o l o a l l ’ e f f e t t o O l i m p i a d i r i s c h i a i n v e c e d i d o v e r r i n c o r r e r e l a d o m a n d a a b b a s s a n d o l e t a r i f f e , c o n u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a r e d d i t i v i t à » .