Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Per portare fuori dai siti di gara le storie di sport e passione che permeano lesperienza olimpica di Milano-Cortina 2026, è necessaria unenorme quantità di dati, distribuiti attraverso una rete in grado di garantire stabilità, capacità, prestazioni e scalabilità ai massimi livelli. Con oltre 3mila atleti impegnati in 116 eventi, tra 16 sport e 19 discipline, i Giochi Invernali raggiungono miliardi di spettatori in tutto il mondo. Con le due sedi principali distanti più di 400 chilometri, è necessario collegare unenorme quantità di dispositivi di organizzatori, atleti, media e tifosi. Una sfida di enormi proporzioni raccolta da Hpe - Juniper, selezionata come Network Equipment Hardware Partner dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. (VIDEO) La società ha garantito uninfrastruttura di rete di ultimissima generazione, basata su unintelligenza artificiale intrinsecamente sicura - afferma Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di Hpe Italia - Si tratta di una delle infrastrutture più evolute al mondo. Abbiamo supportato unOlimpiade distribuita su oltre 22mila chilometri quadrati, con più di 3mila atleti e un elevato numero di media company impegnate nella distribuzione di contenuti multipiattaforma - illustra - Abbiamo quindi messo in campo uninfrastruttura in grado di fornire qualità del servizio ed experience per atleti, media company, spettatori e fan che interagiscono con levento. Contribuiamo così a fare la storia di queste Olimpiadi, per la prima volta diffuse su un territorio così ampio. Dal punto di vista tecnologico, la sfida principale di queste Olimpiadi è stata armonizzare territori geograficamente diversi, caratterizzati da difficoltà orografiche e da una distribuzione non uniforme delle tecnologie e dei servizi, integrando tutte le soluzioni necessarie per consentire alla macchina organizzativa di gestire i Giochi come sta avvenendo in questo momento, spiega Giuseppe Civale, Ict and Venue Technologies Director di Milano-Cortina 2026, intervenendo oggi a Milano, alla Hpe House, presso il Magna Pars Hotel, allincontro organizzato dalla società che ha progettato la rete delle Olimpiadi. La progettazione della rete realizzata da Hpe - Juniper per la manifestazione olimpica segue un modello circolare: a fine evento, nessun elemento dellinfrastruttura andrà perduto. Tutto ciò che è stato installato nelle varie sedi verrà completamente riutilizzato e messo a disposizione di terze parti certificate - spiega Bassoli - Le apparecchiature saranno ricondizionate e reimpiegate presso clienti che sceglieranno di utilizzarle. Il 100% dellinfrastruttura di rete di queste Olimpiadi sarà riutilizzato, con un contributo significativo alla sostenibilità, conclude.