R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l P d S e n a t o h a p r e s e n t a t o u n a i n t e r r o g a z i o n e a l g o v e r n o s u l l a p r e s e n z a d e l l ' I c e a l l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a . N e l t e s t o s i c h i e d e d i s a p e r e s e " c o r r i s p o n d a a l v e r o l a n o t i z i a r i g u a r d a n t e l a p r e s e n z a d e l l ’ I c e a i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a o l i m p i c i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . I n c a s o a f f e r m a t i v o d i c h i a r i r e i n b a s e a q u a l i a c c o r d i o p r o t o c o l l i s i a p r e v i s t o l ’ u t i l i z z o d i I C E p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l v i c e P r e s i d e n t e e d e l S e g r e t a r i o d i S t a t o d e g l i s t a t i U n i t i , s o l i t a m e n t e a f f i d a t a a l l a U n i t e d S t a t e s S e c r e t S e r v i c e " . E d i n o l t r e s i c h i e d e " s e e q u a l i a u t o r i z z a z i o n i s i a n o s t a t e e v e n t u a l m e n t e c o n c e s s e p e r l ’ a c c e s s o - d i r e t t o o i n d i r e t t o - d i p e r s o n a l e s t r a n i e r o a b a n c h e d a t i , s i s t e m i i n f o r m a t i v i e f l u s s i d i d a t i s e n s i b i l i i t a l i a n i , i n c l u s i q u e l l i c o n n e s s i a d a c c r e d i t i , b i g l i e t t e r i a , l o g i s t i c a e s i c u r e z z a ; d i g a r a n t i r e c h e o g n i e v e n t u a l e t r a t t a m e n t o a v v e n g a n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a n o r m a t i v a i t a l i a n a e d e u r o p e a s u l l a p r o t e z i o n e d e i d a t i e c o n s t a n d a r d d i c y b e r s e c u r i t y t r a s p a r e n t i e v e r i f i c a b i l i ” .