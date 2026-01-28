R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I n a u l a a l S e n a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , A l b e r t o B a l b o n i , h a a f f e r m a t o c h e l a s i c u r e z z a d e g l i a t l e t i i r a n i a n i a l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 s a r à g a r a n t i t a d a i P a s d a r a n . U n f a t t o , s e c o n f e r m a t o , g r a v i s s i m o , c h e i m p o n e a l G o v e r n o d i f a r e i m m e d i a t a c h i a r e z z a " . L o d i c h i a r a n o i s e n a t o r i A n t o n i o M i s i a n i e C r i s t i n a T a j a n i , c h e h a n n o p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a i m i n i s t r i d e l l ’ I n t e r n o e d e g l i A f f a r i e s t e r i . " I P a s d a r a n – p r o s e g u o n o M i s i a n i e T a j a n i – s o n o u n c o r p o m i l i t a r e d i r e t t a m e n t e d i p e n d e n t e d a l l a g u i d a s u p r e m a d e l l a R e p u b b l i c a i s l a m i c a d e l l ’ I r a n , r e s p o n s a b i l e d i p e s a n t i s s i m e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i e d e l l a b r u t a l e r e p r e s s i o n e d e l l e r e c e n t i p r o t e s t e , c o s t a t a l a v i t a a d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e . L o s t e s s o m i n i s t r o T a j a n i h a p r o p o s t o d i i n s e r i r l i n e l l a l i s t a d e l l e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e . È q u i n d i i n c o m p r e n s i b i l e e i n a c c e t t a b i l e c h e s i p o s s a a n c h e s o l o i p o t i z z a r e l a p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , d u r a n t e u n g r a n d e e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e c o m e l e O l i m p i a d i , d i a p p a r t e n e n t i a u n c o r p o c h e i l G o v e r n o r i t i e n e m e r i t e v o l e d i t a l e q u a l i f i c a z i o n e " . " C h i e d i a m o a i m i n i s t r i – c o n c l u d o n o – s e c o r r i s p o n d a a l v e r o q u a n t o a f f e r m a t o d a l s e n a t o r e B a l b o n i ; s e n o n r i t e n g a n o n e c e s s a r i o , i n c o e r e n z a c o n l a p o s i z i o n e d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , i n t e r d i r e l a p r e s e n z a d e i P a s d a r a n a i G i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a ; q u a l e s i a l a p o s i z i o n e u f f i c i a l e d e l G o v e r n o ; e s e P i a n t e d o s i e T a j a n i s i s i a n o c o n f r o n t a t i e c o o r d i n a t i s u u n a q u e s t i o n e c h e t o c c a d i r e t t a m e n t e l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , l a p o l i t i c a e s t e r a e l a c r e d i b i l i t à d e m o c r a t i c a d e l n o s t r o P a e s e " .