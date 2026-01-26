R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i p e r c h i e d e r e a l G o v e r n o c h i a r i m e n t i u r g e n t i s u l l a p o s s i b i l e p r e s e n z a i n I t a l i a d i a g e n t i d e l l ’ I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t ( I C E ) a l s e g u i t o d e l l a d e l e g a z i o n e s t a t u n i t e n s e d u r a n t e l e O l i m p i a d i e l e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a . “ È i n a c c e t t a b i l e c h e a p o c o d a l l ' a p e r t u r a d e i G i o c h i O l i m p i c i n o n c i s i a a n c o r a c h i a r e z z a s u u n p u n t o c o s ì d e l i c a t o . I l M i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i - s o t t o l i n e a M a t t e o M a u r i , d e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e r e s p o n s a b i l e S i c u r e z z a d e l P d - h a d e t t o d i n o n s a p e r e . M a a r r i v a t i a q u e s t o p u n t o i l G o v e r n o n o n p u ò n o n s a p e r e . S i t r a t t a d i u n f a t t o m o l t o g r a v e . A n c h e p e r c h é è d e l t u t t o e v i d e n t e c h e s e i l P r e s i d e n t e T r u m p v o r r à m a n d a r e l ' I c e i n I t a l i a - a l l a l u c e d i q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o n e g l i S t a t i U n i t i e d e l l ' i n d i g n a z i o n e c h e s t a c a u s a n d o - s i t r a t t e r e b b e d i u n a v e r a e p r o p r i a p r o v o c a z i o n e a l n o s t r o P a e s e . N e i q u e s i t i r i v o l t i a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s i c h i e d e : “ q u a l i i n i z i a t i v e u r g e n t i i n t e n d a a d o t t a r e , a n c h e s u l p i a n o d i p l o m a t i c o , e d ’ i n t e s a c o n i M i n i s t r i i n t e r e s s a t i , p e r a s s i c u r a r e c h e d u r a n t e i g i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i n o n s i a n o i n o g n i c a s o p r e s e n t i a g e n t i d e l l ’ I C E , a l l a l u c e d e i g r a v i f a t t i r i p o r t a t i i n p r e m e s s a ” . “ I l G o v e r n o e l a m a g g i o r a n z a s t a n n o g i o c a n d o u n a p a r t i t a p e r i c o l o s a , t r a a m b i g u i t à e s i l e n z i . C o n l ' a s s u r d i t à d e l l e d i c h i a r a z i o n i d e l P r e s i d e n t e d e l l a L o m b a r d i a F o n t a n a , c h e p r i m a a m m e t t e l ' a r r i v o d e l l ' I C E e p o i s m e n t i s c e . Q u a n t o s t a a c c a d e n d o n e g l i S t a t i U n i t i d i m o s t r a u n a d e r i v a g r a v i s s i m a : l ’ I C E è i l s i m b o l o d i u n m o d e l l o d i p o l i z i a c h e n o n v o g l i a m o a v e r e n e l n o s t r o P a e s e . I l c o r p o d i P o l i z i a d e l l ' I c e n o n è g r a d i t o ” .