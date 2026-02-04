R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a p o l e m i c a s u l l ’ I c e a l l e O l i m p i a d i è a s s o l u t a m e n t e p r i v a d i s e n s o . S o l o u n o c o m p l e t a m e n t e d i s s o c i a t o d a l l a r e a l t à p o t e v a d a v v e r o p e n s a r e d i v e d e r e p e r s t r a d a p a t t u g l i e d e l l ’ I C E a s v o l g e r e f u n z i o n i d i o r d i n e p u b b l i c o . M a d a v v e r o q u a l c u n o p u ò c r e d e r e a u n a c o s a s i m i l e ? " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o d e l l a L e g a I g o r I e z z i i n t e r v e n e n d o s u l l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s u l l ’ I c e a M i l a n o - C o r t i n a . " G i à i l g i o r n o s t e s s o i n c u i è e s p l o s a l a p o l e m i c a e r a i n c r e d i b i l e ; a u n a s e t t i m a n a d i d i s t a n z a l o è a n c o r a d i p i ù . S a b a t o , t r a l ’ a l t r o , è p r e v i s t a l a f i a c c o l a t a a n t i - o l i m p i c a a S a n S i r o , u n q u a r t i e r e c h e d i s u o è g i à m a r t o r i a t o d a l l a p r e s e n z a d i m a r a n z a e b a b y g a n g , a i q u a l i s i a n d r a n n o a d a g g i u n g e r e i c e n t r i s o c i a l i , g l i a n t a g o n i s t i e i s o l i t i v e r s o r i d e l i n q u e n t i . S p e r o d a v v e r o c h e a l m e n o q u e s t a v o l t a n o n s i a n o p r e s e n t i p a r l a m e n t a r i d i q u e s t ’ A u l a a p o r t a r e s o l i d a r i e t à , s o s t e g n o e c o m p l i c i t à m o r a l e e p o l i t i c a a q u e i m a n i f e s t a n t i . S o f f i a r e s u l f u o c o d i p o l e m i c h e a s s u r d e è o i m b e c i l l e o i r r e s p o n s a b i l e ” , h a a g g i u n t o . .