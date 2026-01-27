R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - A g e n t i d e l l a p o l i z i a a m e r i c a n a d e l l ' i m m i g r a z i o n e ( I c e ) s a r a n n o i n I t a l i a p e r l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a . M a " n o n s i o c c u p e r a n n o d i o r d i n e p u b b l i c o " h a c h i a r i t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " A i G i o c h i o l i m p i c i , i l s e r v i z i o d i s i c u r e z z a i n t e r n a d e l l ' I c e s o s t e r r à i l S e r v i z i o d i s i c u r e z z a d i p l o m a t i c o d e l d i p a r t i m e n t o d i S t a t o a m e r i c a n o - p r e c i s a i l p o r t a v o c e - e i l P a e s e o s p i t e a l f i n e d i v a l u t a r e e a t t e n u a r e i r i s c h i l e g a t i a l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i t r a n s n a z i o n a l i " , h a a f f e r m a t o u n p o r t a v o c e d e l l ' I c e a l l ' A f p , c o n f e r m a n d o q u a n t o g i à p r e c i s a t o i e r i s e r a d a f o n t i d e l l ' a m b a s c i a t a a m e r i c a n a a R o m a . L ' I c e i n I t a l i a p e r l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a ? " C i s a r à u n a c o l l a b o r a z i o n e . Q u a n d o c i s o n o q u e s t i e v e n t i s e r v o n o p e r s o n e c h e c o n o s c o n o l e d i f f e r e n t i r e a l t à e p o s s o n o a i u t a r e , m a n o n è c h e n o i c e d i a m o l ' o r d i n e p u b b l i c o : l a s i c u r e z z a l a g a r a n t i a m o n o i , l ' o r d i n e p u b b l i c o l o g a r a n t i s c o n o l a p o l i z i a , i c a r a b i n i e r i e l a G u a r d i a d i f i n a n z a . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e v i c e p r e m i e r , A n t o n i o T a j a n i a g g i u n g e n d o : " N o n è c h e v e n g o n o g l i a m e r i c a n i a f a r e c h i s s à c h e c o s a : s e v e n g o n o , v e n g o n o c o m e q u a n d o i o v a d o n e g l i S t a t i U n i t i c o n l a m i a s c o r t a i t a l i a n a e p o i s i a g g i u n g e q u e l l a a m e r i c a n a " . " N o n v e n g o n o a f a r e o r d i n e p u b b l i c o o c o n t r o l l i . S t a r a n n o i n u n a s a l a o p e r a t i v a i n s i e m e a f r a n c e s i , t e d e s c h i , s p a g n o l i e s v i z z e r i p e r c o l l a b o r a r e e p r e v e n i r e . E s i s t e l ' I n t e r p o l , e s i s t e l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e t r a l e f o r z e d i p o l i z i a " , h a p u n t u a l i z z a t o i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a . " N o n è c h e a r r i v a n o l e S S - h a d e t t o a n c o r a - N o n a r r i v a n o c o n i m i t r a e l a f a c c i a c o p e r t a . A r r i v a n o d e i f u n z i o n a r i . . . N o n c a d i a m o n e a n c h e n e l l e c o s e c h e s e m b r a n o e s s e r e s o l o p r o p a g a n d a . L a s i c u r e z z a d e i G i o c h i o l i m p i c i è r e s p o n s a b i l i t à d e l l ' I t a l i a " . C ' è " u n a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p o l i t i c a . N o n a r r i v a n o p e r s o n e a r m a t e i n s t r a d a , n o n h a n n o a l c u n p o t e r e d e c i s i o n a l e : c o l l a b o r a n o " . O g g i c i s a r à u n i n c o n t r o d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i c o n l ' a m b a s c i a t o r e a m e r i c a n o " p r o p r i o p e r c h i a r i r e q u e s t o " , h a c o m u n i c a t o i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a . I e r i f o n t i d e l l ' A m b a s c i a t a U s a a R o m a a v e v a n o a f f e r m a t o c h e , c o m e i n p r e c e d e n t i e v e n t i o l i m p i c i , d i v e r s e a g e n z i e f e d e r a l i s u p p o r t a n o i l S e r v i z i o d i S i c u r e z z a D i p l o m a t i c a , t r a c u i H o m e l a n d S e c u r i t y I n v e s t i g a t i o n s , l a c o m p o n e n t e i n v e s t i g a t i v a d e l l ’ I c e . " I c e i n q u a n t o t a l e n o n o p e r e r à m a i s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o " , a v e v a c h i a r i t o n e i g i o r n i s c o r s i P i a n t e d o s i . " È u n a p o l e m i c a s u l n u l l a , p e r c h é i n q u e s t o m o m e n t o g l i a m e r i c a n i n o n h a n n o c o m u n i c a t o e l e n c h i d i p r e s e n z e c h e s a r a n n o q u i i n I t a l i a a l s e g u i t o d e l l e d e l e g a z i o n i . M a p r e c i s o : q u a l s i a s i s a r à l a c o m u n i c a z i o n e , I c e i n q u a n t o t a l e n o n o p e r e r à m a i s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o ” , h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o p r e c i s a n d o : " L ' o r d i n e e l a s i c u r e z z a p u b b l i c a s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o l i g a r a n t i s c e l o S t a t o I t a l i a n o ” .