M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n u n m o n d o c h e s t a s u p e r a n d o i l p r o p r i o v e c c h i o o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e , s e g n a t o d a c o n f l i t t i a p e r t i , t e n s i o n i r e g i o n a l i e d a u n c r e s c e n t e c l i m a d i i n s t a b i l i t à , l e O l i m p i a d i t o r n a n o a r i c o r d a r e u n p r i n c i p i o e s s e n z i a l e : a n c h e n e i t e m p i p i ù d i f f i c i l i e s i s t e u n o s p a z i o i n c u i i l c o n f r o n t o n o n c o i n c i d e c o n l o s c o n t r o . È q u a n t o d i c h i a r a K a m e l G h r i b i , p r e s i d e n t e d i E c a m - T h e e u r o p e a n c o r p o r a t e c o u n c i l o n A f r i c a a n d t h e M i d d l e E a s t - c o m m e n t a n d o i l v a l o r e d e l l e O l i m p i a d i i n u n c o n t e s t o a t t r a v e r s a t o d a g u e r r e , d i s o r d i n i e p r o t e s t e c h e r i s c h i a n o d i o s c u r a r n e i l s i g n i f i c a t o p i ù p r o f o n d o . " L e O l i m p i a d i - a f f e r m a G h r i b i - n o n s o n o u n e v e n t o i s o l a t o d a l l a r e a l t à , m a u n m o m e n t o c h e v a s a l v a g u a r d a t o p r o p r i o p e r c h é i m m e r s o n e l l a c o m p l e s s a s i t u a z i o n e d e l n o s t r o t e m p o . L o s p o r t n o n f e r m a i c o n f l i t t i , m a r i c o r d a c h e e s i s t e u n l u o g o i n c u i v a l g o n o l e r e g o l e i n v e c e d e l l a f o r z a , i l r i s p e t t o v i n c e s u l l a p r e v a r i c a z i o n e , l a c o m p e t i z i o n e s i s v o l g e s e n z a o d i o " . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d i E c a m , l e t e n s i o n i e l e c o n t e s t a z i o n i c h e a c c o m p a g n a n o i g r a n d i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i n o n d e v o n o d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o p e r s v u o t a r n e i l s e n s o , m a p i u t t o s t o u n m o t i v o i n p i ù p e r d i f e n d e r n e l o s p i r i t o o r i g i n a r i o . " L o s p i r i t o o l i m p i c o - p r o s e g u e - n o n è i n g e n u i t à , m a c o n s a p e v o l e z z a . E ' l a d i m o s t r a z i o n e c h e , a n c h e q u a n d o l a d i p l o m a z i a s i i n c e p p a e t u t t o s e m b r a p r e c l u s o o p e r d u t o , p o s s o n o r e s t a r e a p e r t i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e t r a S t a t i e t r a p o p o l i " . I n u n ' e p o c a i n c u i i l d i a l o g o i n t e r n a z i o n a l e a p p a r e s e m p r e p i ù f r a g i l e , l e O l i m p i a d i r a p p r e s e n t a n o c o s ì u n t e r r e n o s i m b o l i c o e c o n c r e t o d i c o n c o r d i a : u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c h e c o n t i n u a a p a r l a r e a n c h e d o v e l a p o l i t i c a f a t i c a a d a r r i v a r e . " L e O l i m p i a d i - c o n c l u d e G h r i b i - c i r i c o r d a n o c h e l ’ a r m o n i a p u ò r e s t a r e u n v a l o r e c o n d i v i s o . E c h e l a p a c e , p r i m a a n c o r a d i d i v e n i r e u n a c c o r d o t r a S t a t i , c o m i n c i a s e m p r e d a u n l u o g o i n c u i i l d i a l o g o è a n c o r a p o s s i b i l e " .