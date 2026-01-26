R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e s q u a d r a c c e d i T r u m p n o n d e v o n o m e t t e r e p i e d i i n I t a l i a . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e a d e g l i a s s a s s i n i a r m a t i f i n o a i d e n t i , c h e h a n n o a n c h e m i n a c c i a t o d e i g i o r n a l i s t i i t a l i a n i , d i a g i r e c o m e f o r z e d e l l ' o r d i n e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , s e n z a s a p e r e c o m e e d o v e d o v r e b b e r o o p e r a r e , c o n q u a l i p o t e r i o g i u r i s d i z i o n e . è s e m p l i c e m e n t e i n t o l l e r a b i l e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " E p p u r e i l g o v e r n o M e l o n i p e r b o c c a d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s ì è g i à e s p r e s s o - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - l o r o n o n v e d o n o i l p r o b l e m a . I n t u t t a e v i d e n z a h a n n o s p e n t o t v , c e l l u l a r i e c h i u s o g l i o c c h i d i f r o n t e a l l a v i o l e n z a e a l s a n g u e c h e q u e s t e s q u a d r a c c e s t a n n o d i s s e m i n a n d o n e g l i U s a . C o s ' a l t r o d e v e a c c e d e r e ? E a l l o r a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - s a r e m o n o i a f a r g l i a p r i r e g l i o c c h i : f i r m a n d o e f a c e n d o f i r m a r e s u m e t t i l a f i r m a . i t p e r d i r e u n a c o s a c h i a r a : f u o r i l e s q u a d r a c c e d i T r u m p d a l l ' I t a l i a " .