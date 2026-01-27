R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i f a f i n t a d i n i e n t e , s o l o i m b a r a z z a t e p u n t u a l i z z a z i o n i d i p r a m m a t i c a , c l a m o r o s a m e n t e s m e n t i t e p e r ò d a g l i a m e r i c a n i . L a r e a l t à è c h e a l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a u o m i n i d e l l ’ I c e s a r a n n o i n I t a l i a " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o s u l l a v i c e n d a d e l l a p r e s e n z a d i u o m i n i d e l l ’ a g e n z i a f e d e r a l e a m e r i c a n a p e r i l c o n t r o l l o d o g a n a l e e l ’ i m m i g r a z i o n e a l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i , a l c e n t r o d e l l e p r o t e s t e i n U s a d o p o u c c i s i o n i d i c i t t a d i n i , v i o l e n z e , s e q u e s t r i d i p e r s o n a . E s u c u i , i n p o c h e o r e s o n o s t a t e r a c c o l t e n e l l p e t i z i o n e o n l i n e “ F u o r i d a l l ’ I t a l i a l e s q u a d r a c c e d i T r u m p ” g i à 3 0 m i l a f i r m e . " E q u e s t a è u n a v e r a e p r o p r i a v e r g o g n a : s i i n t e r v e n g a s u b i t o - c o n c l u d e i l l e a d e r d i S I - p e r i m p e d i r e c h e u n a b a n d a d i t a g l i a g o l e p o s s a e s s e r e p r e s e n t e e d o p e r a r e s u l n o s t r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " .