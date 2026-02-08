R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H a r a g i o n e G i o r g i a M e l o n i : q u e l l o c h e è a c c a d u t o i e r i a M i l a n o , c o n t i n u a z i o n e i n t o n o m i n o r e d e i f a t t i d i T o r i n o , è i n t o l l e r a b i l e . M e n t r e c ’ è u n ’ I t a l i a p o s i t i v a c h e l a v o r a p e r i l s u c c e s s o d e l l a s t r a o r d i n a r i a v e t r i n a r a p p r e s e n t a t a p e r l ’ I t a l i a d a i G i o c h i o l i m p i c i , c ’ è u n a m i n o r a n z a d i v i o l e n t i o r g a n i z z a t i i n f o r m a p a r a - t e r r o r i s t i c a c h e a t t a c c a l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e s a b o t a l e l i n e e f e r r o v i a r i e , c r e a n d o u n g r a v e d a n n o d i i m m a g i n e a l l a n a z i o n e . E , a f r o n t e d i q u e s t o a t t a c c o a l l o S t a t o , c ’ è u n a s i n i s t r a a m m u t o l i t a , c a p a c e s o l t a n t o d i a t t a c c a r e i p r o v v e d i m e n t i a d o t t a t i d a l g o v e r n o M e l o n i p e r g a r a n t i r e p i ù s i c u r e z z a a i c i t t a d i n i e p i ù t u t e l a a c h i c i d i f e n d e . C a r i S c h l e i n , C o n t e , B o n e l l i e F r a t o i a n n i , c o r a g g i o ! n o n è m a i t r o p p o t a r d i p e r f a r s e n t i r e l a p r o p r i a v o c e ” . È q u a n t o d i c h i a r a i n u n a n o t a i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , C a r l o F i d a n z a .