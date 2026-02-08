Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ha ragione Giorgia Meloni: quello che è accaduto ieri a Milano, continuazione in tono minore dei fatti di Torino, è intollerabile. Mentre cè unItalia positiva che lavora per il successo della straordinaria vetrina rappresentata per lItalia dai Giochi olimpici, cè una minoranza di violenti organizzati in forma para-terroristica che attacca le forze dellordine e sabota le linee ferroviarie, creando un grave danno di immagine alla nazione. E, a fronte di questo attacco allo Stato, cè una sinistra ammutolita, capace soltanto di attaccare i provvedimenti adottati dal governo Meloni per garantire più sicurezza ai cittadini e più tutela a chi ci difende. Cari Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, coraggio! non è mai troppo tardi per far sentire la propria voce. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli dItalia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.