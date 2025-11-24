M i l a n o , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o c a - C o l a , P r e s e n t i n g P a r t n e r d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , s v e l a l e a t t i v a z i o n i c h e r e n d e r a n n o q u e s t o e v e n t o u n m o m e n t o u n i c o e m e m o r a b i l e , n e l s e g n o d e i v a l o r i d e l l o s p o r t , d e l l a m u s i c a e d e l l a c o n d i v i s i o n e . D a l 6 d i c e m b r e , p e r 6 3 g i o r n i , l a F i a m m a O l i m p i c a a t t r a v e r s e r à l ’ I t a l i a c o l l e g a n d o t e r r i t o r i , c u l t u r e e p e r s o n e , p e r m e t t e n d o a t u t t i d i v i v e r e i v a l o r i c o n d i v i s i d a C o c a - C o l a e d a l M o v i m e n t o O l i m p i c o . D u r a n t e q u e s t o s t r a o r d i n a r i o p e r c o r s o , C o c a - C o l a s i i m p e g n a a f a r v i v e r e m o m e n t i a u t e n t i c i e c o i n v o l g e n t i a l l e c o m u n i t à l o c a l i , p e r t r a s f o r m a r e l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n m o m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e c o l l e t t i v a . A l l e o r e 2 0 . 3 0 d e l 5 d i c e m b r e T h e C o c a - C o l a M u s i c F e s t – I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a a c c e n d e r à l o S t a d i o d e i M a r m i d i R o m a , t e m p i o d e l l o s p o r t i t a l i a n o : u n c o n c e r t o g r a t u i t o , u n a c e l e b r a z i o n e d i m u s i c a , s p o r t , e m o z i o n i e v a l o r i o l i m p i c i , a c c e s s i b i l e a t u t t i , p e r d a r e v i t a a u n o m a g g i o c o l l e t t i v o d e l l o s t r a o r d i n a r i o v i a g g i o c h e p o r t e r à l a F i a m m a O l i m p i c a i n t u t t a I t a l i a . S u l p a l c o s i a l t e r n e r a n n o M a h m o o d , N o e m i , T h e K o l o r s , T a n a n a i e C a r l B r a v e i n u n o s p e t t a c o l o u n i c o c h e i n t r e c c i a i n t r a t t e n i m e n t o , s p i r i t o s p o r t i v o e o r g o g l i o n a z i o n a l e , s e g n a n d o l ’ i n i z i o d i u n v i a g g i o s i m b o l i c o d e s t i n a t o a u n i r e t u t t o i l P a e s e . ' ' C o n q u e s t a s e r a t a - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - C o c a - C o l a v u o l e o f f r i r e e m o z i o n i u n i c h e , c r e a r e m o m e n t i i n d i m e n t i c a b i l i e c e l e b r a r e i v a l o r i o l i m p i c i c h e u n i s c o n o e i s p i r a n o l ’ I t a l i a ' ' . “ I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 è u n p e r c o r s o c h e p a r l a d i c o n n e s s i o n e r e a l e : u n i s c e s t o r i e , t e r r i t o r i e p e r s o n e , t r a s f o r m a n d o l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n ’ e s p e r i e n z a c h e a p p a r t i e n e a t u t t i . U n o s t r a o r d i n a r i o v i a g g i o p e r f a r v i v e r e a l l ’ i n t e r o P a e s e i v a l o r i O l i m p i c i ” h a d i c h i a r a t o L u c a S a n t a n d r e a , G e n e r a l M a n a g e r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c W i n t e r G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a . “ A n c h e g r a z i e a g l i a p p u n t a m e n t i c h e a n i m e r a n n o l ’ I t a l i a n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , e a i t e d o f o r i c h e a b b i a m o c o n t r i b u i t o a s c e g l i e r e , v o g l i a m o r e n d e r l o u n m o m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a , v i c i n o a l l e p e r s o n e , a l l e c i t t à e a l l e l o r o c o m u n i t à . D a l 1 9 2 8 a l f i a n c o d e l M o v i m e n t o O l i m p i c o , C o c a - C o l a c o n t i n u a a c r e d e r e n e l p o t e r e d e l l o s p o r t c o m e l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c a p a c e d i a v v i c i n a r e l e c o m u n i t à e i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i . V o g l i a m o c h e o g n i t a p p a s i a u n ’ o c c a s i o n e p e r c e l e b r a r e l ’ I t a l i a n e l l a s u a a u t e n t i c i t à , p o r t a n d o e n e r g i a , p o s i t i v i t à e u n s e n s o c o l l e t t i v o d i a p p a r t e n e n z a ” . C o c a - C o l a a c c o m p a g n a I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a s c e g l i e n d o t e d o f o r i c a p a c i d i r a c c o n t a r e m e s s a g g i d i v e r s i : l ’ i m p e g n o s o c i a l e , l o s p o r t , l a m u s i c a e l a c u l t u r a p o p ; c i a s c u n o d i l o r o i n c a r n a u n m o d o u n i c o d i v i v e r e e r a c c o n t a r e i v a l o r i o l i m p i c i , d i m o s t r a n d o c o m e l a p a s s i o n e , l a d e t e r m i n a z i o n e e l ’ i n c l u s i o n e p o s s a n o i s p i r a r e e u n i r e l e p e r s o n e . N e l m o n d o d e l l a m u s i c a , f i g u r a n o n o m i c o m e N o e m i , c a n t a n t e d a l l a v o c e u n i c a , c a p a c e d i t r a s m e t t e r e c o n l e s u e c a n z o n i s e n t i m e n t i f o r t i e d e m p a t i a , S t a s h , f r o n t m a n d e i T h e K o l o r s , g r u p p o c h e f a d e l l a m u s i c a u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c h e c r e a c o n n e s s i o n e , a p p a r t e n e n z a e c o m u n i t à e M a h m o o d , e s e m p i o d i d e t e r m i n a z i o n e , a u t e n t i c i t à e i n t e g r a z i o n e , c a p a c e d i i s p i r a r e m i l i o n i d i p e r s o n e . N e l m o n d o d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o , a l c u n i p r o t a g o n i s t i d e l l a c u l t u r a p o p i t a l i a n a t r a c u i B e n e d e t t a P a r o d i e T h e J a c k a l . T r a i p i ù a m a t i e r a p p r e s e n t a t i v i s p o r t i v i i t a l i a n i f i g u r a n o S i m o n e B a r l a a m , M y r i a m S y l l a , D e b o r a h C o m p a g n o n i , I v a n Z a y t s e v , M a r a N a v a r r i a e C i r o F e r r a r a . A c c a n t o a l o r o , f i g u r a n o r e a l t à s i m b o l o d i i m p e g n o c i v i l e e c o e s i o n e s o c i a l e , c o m e B a n c o A l i m e n t a r e , C r o c e R o s s a I t a l i a n a , J u n i o r A c h i e v e m e n t , U n i o n e I t a l i a n a d e i C i e c h i e I p o v e d e n t i e M a r e v i v o , c h e t e s t i m o n i a n o c o m e l o S p i r i t o O l i m p i c o p o s s a e s s e r e u n ’ o c c a s i o n e c o n c r e t a p e r p r o m u o v e r e s o l i d a r i e t à , c o l l a b o r a z i o n e e i m p e g n o s o c i a l e . A t t r a v e r s o q u e s t a s e l e z i o n e e t e r o g e n e a , C o c a - C o l a c e l e b r a u n v i a g g i o d i v a l o r i e d i s t o r i e , c h e u n i s c e p e r s o n e , p a s s i o n i e t e r r i t o r i , l a s c i a n d o u n ’ e r e d i t à d i i m p a t t o s o c i a l e e u m a n o , f o n d a t a s u l l a c o l l a b o r a z i o n e , s u l l ’ i n c l u s i o n e e s u l l a c o n d i v i s i o n e . “ I l m o m e n t o è a r r i v a t o : s t a p e r i n i z i a r e u n a d e l l e f a s i p i ù s i g n i f i c a t i v e d e i G i o c h i O l i m p i c i . I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a , p r o g e t t o e m o z i o n a n t e e r i c c o d i s i g n i f i c a t o , è p r o n t o a c o i n v o l g e r e t u t t o i l P a e s e e a d o n a r e m a g i a a o g n i c o m u n i t à . G r a z i e a l s o s t e g n o d i C o c a - C o l a , i l V i a g g i o è o g g i u n i v e r s a l m e n t e r i c o n o s c i u t o c o m e u n m o m e n t o s i m b o l i c o d i c e l e b r a z i o n e e d i f e s t a . Q u e s t a e s p e r i e n z a i t a l i a n a s a r à i n e d i t a , a u t e n t i c a e s p e c i a l e : u n p o n t e t r a s p o r t e t e r r i t o r i , o m a g g i o a l l e t r a d i z i o n i e a l l ’ ' u n i c i t à d i u n P a e s e a m a t o i n t u t t o i l m o n d o p e r l a s u a c u l t u r a e l a s u a s t o r i a . S a r a n n o 6 3 g i o r n i d i g r a n d i e m o z i o n i c h e r e s t e r a n n o p e r s e m p r e n e l l a m e m o r i a d e l l e p e r s o n e . U n V i a g g i o s e n s a z i o n a l e c h e t r o v e r à l a s u a m a s s i m a e s p r e s s i o n e i l 6 f e b b r a i o , q u a n d o i r i f l e t t o r i s i a c c e n d e r a n n o p e r d a r e i l v i a a l l a C e r i m o n i a c h e d a r à i n i z i o a l p i ù g r a n d e e v e n t o s p o r t i v o d e l m o n d o ” h a c o m m e n t a t o M a r i a L a u r a I a s c o n e , C e r e m o n i e s D i r e c t o r M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . I l T r u c k C o c a - C o l a s a r à t r a g l i e l e m e n t i p i ù i c o n i c i d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 : u n ’ e s p e r i e n z a i t i n e r a n t e d i l u c e , s u o n o e m o v i m e n t o c h e a c c o m p a g n e r à i t e d o f o r i l u n g o i l p e r c o r s o , a c c e n d e n d o l ’ e n t u s i a s m o d e l p u b b l i c o e t r a s f o r m a n d o o g n i t a p p a i n u n m o m e n t o d i f e s t a c o n d i v i s a . I l T r u c k s i i s p i r a a l d e s i g n d e l l e a u t o i t a l i a n e v i n t a g e , s i m b o l o d i s t i l e , e l e g a n z a e a r t i g i a n a l i t à . G r a z i e a s c h e r m i L E D d i n a m i c i , i n s t a l l a z i o n i l u m i n o s e e a u n s i s t e m a a u d i o d i g r a n d e i m p a t t o , i l C o n v o g l i o t r a s f o r m e r à o g n i a r r i v o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a i n u n a c e l e b r a z i o n e c o l l e t t i v a , a n i m a t a d a o l t r e 8 0 p e r s o n e t r a B r a n d A m b a s s a d o r , D J e M C c h e c o i n v o l g e r a n n o i l p u b b l i c o i n u n c r e s c e n d o d i m u s i c a , e n e r g i a e p a r t e c i p a z i o n e . I l C o c a - C o l a V i l l a g e s a r à l ’ e p i c e n t r o d i n a m i c o d i q u e s t o r a c c o n t o : u n o s p a z i o a p e r t o , i n c l u s i v o , d o v e m u s i c a e c i b o c o n v e r g e r a n n o p e r c r e a r e u n a c e l e b r a z i o n e c o l l e t t i v a e c o i n v o l g e n t e . O g n i s e r a , i n o g n i c i t t à s i t e r r à u n v e r o s p e t t a c o l o , u n a s e r i e d i a t t i v a z i o n i p e n s a t e p e r a c c e n d e r e l ' e n t u s i a s m o d e l l e p e r s o n e e c e l e b r a r e l ’ a r r i v o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a . D u r a n t e i l p e r c o r s o e n e l V i l l a g g i o C o c a - C o l a , s a r a n n o d i s t r i b u i t e m i n i - l a t t i n e i n a l l u m i n i o d i C o c a - C o l a O r i g i n a l e C o c a - C o l a Z e r o Z u c c h e r i . L a r a c c o l t a d e i r i f i u t i s a r à g e s t i t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C i A l – C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o , g r a z i e a u n m e z z o d e d i c a t o p r e s e n t e n e l c o n v o g l i o e c o s ì c o m e a l l ’ i n t e r n o d e l C o c a - C o l a V i l l a g e d u r a n t e l e c e l e b r a z i o n i c i t t a d i n e c h e s i t e r r a n n o a f i n e g i o r n a t a n e l l e v a r i e c i t t à o s p i t a n t i . N e l q u a d r o d e l l ’ i m p e g n o s o c i a l e i n v i s t a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , C o c a - C o l a c o l l a b o r e r à n u o v a m e n t e c o n B a n c o A l i m e n t a r e : d u r a n t e l e C i t y C e l e b r a t i o n s a r à p o s s i b i l e g u s t a r e d e l l ’ o t t i m a p i z z a a c c o m p a g n a t a d a C o c a - C o l a e s o s t e n e r e l e a t t i v i t à d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e c o n u n a d o n a z i o n e . S a r à i n o l t r e p r e s e n t e u n ’ a r e a S p o r t t a r g a t a P o w e r a d e , u n o s p a z i o i n t e r a t t i v o c o n c e p i t o p e r c e l e b r a r e e i m m e r g e r s i n e l m o n d o d e g l i s p o r t o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i : u n l u o g o i n c u i d i v e r t i r s i , s p e r i m e n t a r e e c a t t u r a r e m o m e n t i , r e s p i r a n d o l ’ e n e r g i a e l ’ a d r e n a l i n a d e l l a c o m p e t i z i o n e s p o r t i v a i n u n a c o r n i c e a c c o g l i e n t e e i n c l u s i v a . “ I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a è u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r c e l e b r a r e l ’ I t a l i a c h e s i m u o v e i n s i e m e : c i t t à , p e r s o n e , p a s s i o n i e c u l t u r e c h e s i i n c o n t r a n o e s i r i c o n o s c o n o . C o n q u e s t o p r o g e t t o v o g l i a m o t r a s f o r m a r e l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n ’ e s p e r i e n z a p a r t e c i p a t i v a , a c c e s s i b i l e a t u t t i e v i c i n a a l l e c o m u n i t à , i n c u i m u s i c a , s p o r t , c i b o e i c o n i c i t à s i i n t r e c c i a n o p e r g e n e r a r e n u o v i m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e . È q u e s t o l o s p i r i t o c o n c u i a c c o m p a g n i a m o i l P a e s e v e r s o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . ” h a c o m m e n t a t o A n d r e a B o m b r i n i , M a r k e t i n g D i r e c t o r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c W i n t e r G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a . U n ’ e s p e r i e n z a c o l l e t t i v a c h e u n i s c e l ’ I t a l i a e i s u o i t e r r i t o r i , p e r c h é o g n i p e r s o n a , c o n l a p r o p r i a s t o r i a , p u ò d i v e n t a r e a m b a s c i a t r i c e d i s p e r a n z a e i n c l u s i o n e . S e c o n d o u n a r i c e r c a S W G p e r C o c a - C o l a 1 , d u e i t a l i a n i s u t r e p e r c e p i s c o n o i l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a c o m e u n ’ o p p o r t u n i t à p e r c o n n e t t e r e l e c o m u n i t à l o c a l i l u n g o t u t t o i l P a e s e , u n e n d o e s p e r i e n z e , p a s s i o n i e i d e n t i t à d i v e r s e . ' ' P e r C o c a - C o l a , - s i e v i d e n z i a i n u n a n o t a - q u e s t o m o m e n t o r a p p r e s e n t a a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r r a f f o r z a r e u n l e g a m e p r o f o n d o c h e d a l 1 9 2 7 l a u n i s c e a l l ’ I t a l i a e a l l e s u e p e r s o n e . L a f o r z a d e l l ’ a z i e n d a r i s i e d e n e l l a c a p a c i t à d i v a l o r i z z a r e l e u n i c i t à d e i t e r r i t o r i e d e l l e c o m u n i t à i n c u i o p e r a , c o s t r u e n d o u n ’ a u t e n t i c a i d e n t i t à l o c a l e a l l ’ i n t e r n o d i u n a v i s i o n e g l o b a l e . U n m o d e l l o c h e i n I t a l i a s i è s v i l u p p a t o a p a r t i r e d a l l a p r i m a C o c a - C o l a i m b o t t i g l i a t a a R o m a n e l 1 9 2 7 , d a n d o v i t a a u n a s t o r i a d i c r e s c i t a c o n d i v i s a c o n u n a p r e s e n z a c a p i l l a r e d a N o r d a S u d I t a l i a , f a b b r i c h e e u f f i c i i n 7 R e g i o n i e u n a f o r z a v e n d i t a p r o p r i e t a r i a d i f f u s a s u i t e r r i t o r i ' ' .