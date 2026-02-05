M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C o c a - C o l a a p r e l e p o r t e d i T h e P e a k , l ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a c h e p o r t a n e l c u o r e d i M i l a n o , d i C o r t i n a e L i v i g n o , l a m a g i a e l ’ e n e r g i a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . U n o s p a z i o a p e r t o , a c c e s s i b i l e e i n t e r a t t i v o , p r o g e t t a t o p e r f a r r e s p i r a r e a t u t t i i v a l o r i o l i m p i c i e c o i n v o l g e r e i l c o n s u m a t o r e i n u n v i a g g i o c h e r a c c o n t a l a s t o r i a t r a C o c a - C o l a e i l M o v i m e n t o O l i m p i c o . D a l 6 f e b b r a i o a l 1 4 m a r z o , i n P i a z z a d e l C a n n o n e a M i l a n o , d i e t r o i l C a s t e l l o S f o r z e s c o , T h e P e a k s a r à v i s i t a b i l e g r a t u i t a m e n t e e r e s t e r à a p e r t o s e n z a i n t e r r u z i o n i p e r t u t t a l a d u r a t a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i . ( V I D E O ) " I l l e g a m e t r a C o c a - C o l a e i G i o c h i O l i m p i c i a t t r a v e r s a q u a s i u n s e c o l o e d è c o s t r u i t o s u v a l o r i c h e s e n t i a m o p r o f o n d a m e n t e n o s t r i . E s s e r e p a r t e d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e a u n m o m e n t o s t o r i c o p e r i l P a e s e , c r e a n d o c o n n e s s i o n i r e a l i e d a n d o a t u t t i l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e l a m a g i a d i q u e s t o e v e n t o u n i c o - s p i e g a L u c a S a n t a n d r e a , G e n e r a l M a n a g e r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c W i n t e r G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a - . C r e d i a m o c h e i l v e r o s p i r i t o o l i m p i c o v i v a n e i m o m e n t i c h e c o n d i v i d i a m o e T h e P e a k è u n o s p a z i o t r a l e p e r s o n e , u n l u o g o i n c u i l e e m o z i o n i d e i G i o c h i I n v e r n a l i d i v e n t a n o t a n g i b i l i " . I l p e r c o r s o a l l ’ i n t e r n o d i T h e P e a k è p e n s a t o p e r e s s e r e f l u i d o , c o n u n a s e q u e n z a d i m o m e n t i e d i e m o z i o n i c h e c o n d u c o n o a l l a v e t t a . Q u i l e p e r s o n e v i v o n o u n p e r c o r s o i m m e r s i v o e c o i n v o l g e n t e , c h e t r a s f o r m a l ’ i n c o n t r o c o n C o c a - C o l a i n u n ’ e s p e r i e n z a m e m o r a b i l e . L a s t r u t t u r a s t e s s a d i v e n t a p a r t e d e l l ’ e s p e r i e n z a : u n a s t r u t t u r a d i 9 0 0 m q c o n s u p e r f i c i i n l e g n o i n d i a l o g o c o n e l e m e n t i s p e c c h i a n t i e s t r i p l e d p e r u n g i o c o d i n a m i c o d i r i f l e s s i e p r o f o n d i t à . P r o t a g o n i s t a è i l g r a n d e s c h e r m o a n a m o r f i c o a n g o l a r e c h e a n i m a l ’ e s t e r n o c o n c o n t e n u t i d i n a m i c i , t r a s f o r m a n d o l o i n u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l b o u l e v a r d o l i m p i c o . L ’ e s p e r i e n z a i n i z i a g i à a l l ’ i n g r e s s o , d o v e u n a l a t t i n a d i C o c a - C o l a O r i g i n a l T a s t e o Z e r o Z u c c h e r i a c c o g l i e i v i s i t a t o r i i n t r o d u c e n d o l i a u n v i a g g i o c h e a t t r a v e r s a q u a s i c e n t o a n n i d i s t o r i a : m e m o r a b i l i a o r i g i n a l i , t o r c e o l i m p i c h e c h e h a n n o s e g n a t o e p o c h e d i v e r s e e u n r a c c o n t o d e l p r o f o n d o l e g a m e d i C o c a - C o l a c o n l ’ I t a l i a , c h e d u r a d a l 1 9 2 7 , e d e i s u o i i m p e g n i i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a m b i e n t a l e . I v i s i t a t o r i p o s s o n o p o i p e r s o n a l i z z a r e u n a l a t t i n a c o n i l p r o p r i o v o l t o e i m m e r g e r s i n e l l a t r a d i z i o n e d e l l o s c a m b i o d e l l e p i n o l i m p i c h e , d i v e n t a n d o p a r t e d e l l a n a r r a z i o n e s t e s s a . I l c u l m i n e d e l l ’ e s p e r i e n z a è l a P e a k S t a t i o n , u n a f u n i v i a c h e a t t r a v e r s o u n t u n n e l s e n s o r i a l e c o n d u c e a l l a s p e t t a c o l a r e I m m e r s i v e R o o m : u n a s t a n z a s p e c c h i a t a c h e a m p l i f i c a s u o n i , i m m a g i n i e a t m o s f e r e d e i G i o c h i O l i m p i c i i n v e r n a l i , r e n d e n d o i c o n s u m a t o r i v e r i e p r o p r i p r o t a g o n i s t i d e i g i o c h i g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . O g n i s e r a c i s a r à u n o s h o w d i l u c i e i m m a g i n i c h e r i c h i a m e r à i m o m e n t i c a r d i n e d e l r a p p o r t o t r a C o c a - C o l a e i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i . T r e o r a r i s i m b o l i c i ( 1 9 : 2 8 , 1 9 : 5 6 e 2 0 : 2 6 ) s c a n d i r a n n o u n a n a r r a z i o n e c h e u n i s c e A m s t e r d a m 1 9 2 8 , C o r t i n a 1 9 5 6 e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , t r a s f o r m a n d o l a p i a z z a i n u n p a l c o s c e n i c o c o n d i v i s o . T h e P e a k r a c c h i u d e i p i l a s t r i d e l l ’ i m p e g n o C o c a - C o l a v e r s o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 : v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ h e r i t a g e , v i c i n a n z a a i t e r r i t o r i e a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a m b i e n t a l e . A l l ’ i n t e r n o d i T h e P e a k v i v e u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n C i a l ( C o n s o r z i o N a z i o n a l e p e r i l R i c i c l o d e l l ’ A l l u m i n i o ) , p e r l a s e n s i b i l i z z a z i o n e d e i v i s i t a t o r i e l ’ a v v i o a r i c i c l o d e l l e m i n i - l a t t i n e d i s t r i b u i t e . È s t a t o p r o g e t t a t o p e r e s s e r e a c c e s s i b i l e a t u t t i , a t t r a v e r s o l a r i m o z i o n e d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e c o n l ’ u t i l i z z o d i r a m p e , m a a n c h e g r a z i e a l l e a u d i o g u i d e d i s p o n i b i l i p e r i v i s i t a t o r i n o n v e d e n t i ( c o n i l s u p p o r t o d i U n i o n e I t a l i a n a d e i C i e c h i e d e g l i I p o v e d e n t i E t s A p s - S e z i o n e t e r r i t o r i a l e d i M i l a n o ) e s t r u m e n t i i n f o r m a t i v i p e r l e p e r s o n e c o n n e u r o d i v e r g e n z e , i n p i e n a c o e r e n z a c o n i v a l o r i d i i n c l u s i o n e d e l M o v i m e n t o O l i m p i c o e P a r a l i m p i c o . D u r a n t e i G i o c h i I n v e r n a l i , l ’ e s p e r i e n z a p r e n d e r à f o r m a a n c h e a C o r t i n a e L i v i g n o , c o n d u e e d i z i o n i l o c a l i c h e r i c a l c h e r a n n o l o s p i r i t o d e l l o s p a z i o m i l a n e s e , m a n t e n e n d o i n t a t t i c o n c e p t , v a l o r i e c o e r e n z a n a r r a t i v a . A C o r t i n a d ’ A m p e z z o , i n L a r g o P o s t e a l l ’ i n t e r n o d e l l a f a n z o n e , s a r à p o s s i b i l e v i v e r e u n p e r c o r s o c h e u n i s c e e l e m e n t i i n t e r a t t i v i c o m e l ’ a t t i v i t à “ M a k e Y o u r C a n ” i n c u i s a r à p o s s i b i l e p e r s o n a l i z z a r e l a p r o p r i a l a t t i n a , i r i c o r d i d e l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i o l i m p i c h e , e l a p r e s e n z a d e l l a T o r c i a O l i m p i c a M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c o n c u i i c o n s u m a t o r i p o t r a n n o s c a t t a r s i u n a f o t o . A C o r t i n a i n o l t r e l o s h o w v i v r à i n c o n t e m p o r a n e a c o n M i l a n o . A L i v i g n o , i n v e c e , P i a z z a d e l C o m u n e o s p i t e r à u n o s p a z i o a n i m a t o d a l l a P e a k C r e w , c h e p o r t e r à e n e r g i a e c o i n v o l g i m e n t o n e l l e v i e d e l p a e s e i n s i e m e a c o n t e n u t i d e d i c a t i a l l e p i n o l i m p i c h e e a l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e l a t t i n e .