R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I s a b o t a g g i f e r r o v i a r i e l e a z i o n i v i o l e n t e c o n t r o l e O l i m p i a d i n o n s o n o c o n t e s t a z i o n i p o l i t i c h e . S o n o i l f r u t t o d i u n a t t e g g i a m e n t o a n t i - i t a l i a n o e a n t i d e m o c r a t i c o . C h i a m a i l p r o p r i o P a e s e n o n s i c o m p o r t a c o s ì , s o p r a t t u t t o m e n t r e i l m o n d o g u a r d a a l l ’ I t a l i a e a l l a c a p a c i t à c h e h a d i m o s t r a t o n e l l ’ o r g a n i z z a r e q u e s t e O l i m p i a d i " . L o d i c h i a r a i l m i n i s t r o d e l l e R i f o r m e I s t i t u z i o n a l i e d e l l a S e m p l i f i c a z i o n e N o r m a t i v a E l i s a b e t t a C a s e l l a t i " Q u a n t o a c c a d u t o a M i l a n o , B o l o g n a e P e s a r o n o n è d i s s e n s o : è u n a t t a c c o a l l o S t a t o , a l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e a l l a l e g a l i t à . C h i t a g l i a c a v i f e r r o v i a r i , b l o c c a i n f r a s t r u t t u r e e u s a l a v i o l e n z a n o n m a n i f e s t a : d e l i n q u e e b a s t a . P i e n a s o l i d a r i e t à a l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e e a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o l a v o r a t o e s t a n n o l a v o r a n d o p e r l a r i u s c i t a d e l l e O l i m p i a d i . S o n o l o r o i l v o l t o p i ù a u t e n t i c o d e l l ’ I t a l i a ” .