M i l a n o , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a m i l a n e s e è a p i e n o s e r v i z i o p e r l e O l i m p i a d i " d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . I n v i s t a d e i G i o c h i " m i p i a c e r e b b e m a g g i o r e c o i n v o l g i m e n t o d e l l a c i t t à . L e O l i m p i a d i s o n o d i e t r o l ' a n g o l o , è u n a r e s p o n s a b i l i t à s p e c i f i c a c h e s e n t i a m o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i c o n f e r i m e n t o d e l l a G u i r l a n d e d ’ H o n n e u r 2 0 2 5 a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a , a l c a l c i a t o r e Z l a t a n I b r a h i m o v i c e a l l ' e x m o t o c i c l i s t a G i a c o m o A g o s t i n i , c h e s i è s v o l t o a M i l a n o . L a p i s t a d i p a t t i n a g g i o " n o n è s o l o p e r O l i m p i a d i , m a l a s c e r à u n ' e r e d i t à p e r i l t e r r i t o r i o " . E t e r m i n a t i i G i o c h i , l a v e n u e s i t r a s f o r m e r à " p e r e v e n t i c o n c e r t i s t i c i o s p o r t i v i " c h e p o t r a n n o a c c o g l i e r e " f i n o a 3 0 m i l a p o s t i ' s t a n d i n g ' " . P e r i c o n c e r t i " p u ò e n t r a r e i n c i r c u i t i i n t e r n a z i o n a l i p e r c h é a l m o m e n t o n o n c i s o n o i m p i a n t i i n q u e s t e d i m e n s i o n i " .