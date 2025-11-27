M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e s t o l i m p i c o c h e s i s v o l g e r à s a b a t o e d o m e n i c a n e i p a d i g l i o n i d i F i e r a m i l a n o - R h o r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e e c o n f e r m a l ’ i m p e g n o c o n c r e t o d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o n e l c o n t r i b u i r e a l l a r i u s c i t a d e i p r o s s i m i G i o c h i o l i m p i c i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i , c o m m e n t a n d o i l ' t e s t e v e n t ' d e l l a I s u j u n i o r w o r l d c u p s p e e d s k a t i n g i n p r o g r a m m a i l 2 9 e 3 0 n o v e m b r e p r o s s i m i . " S i a m o o r g o g l i o s i d e l c o n t r i b u t o c h e F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o p o t r à d a r e a l l a m a n i f e s t a z i o n e - a f f e r m a B o z z e t t i - u n i m p e g n o c h e c o n f e r m a i l n o s t r o r u o l o c h i a v e a l l ’ i n t e r n o d e l l a c i t t à d i M i l a n o e d e l s u o t e r r i t o r i o . C o n f i d o c h e q u e s t o e v e n t o c o n t r i b u i s c a a d i f f o n d e r e l o s p i r i t o o l i m p i c o c h e d o v r à a c c o m p a g n a r e l a c i t t à d a q u i i n a v a n t i . A b b i a m o s o s t e n u t o c o n c o n v i n z i o n e u n ’ o p e r a i n g e g n e r i s t i c a d i g r a n d e r i l i e v o , a c c o m p a g n a n d o l a c o n u n i n v e s t i m e n t o d i 2 5 m i l i o n i d i e u r o d e s t i n a t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e c h e o s p i t e r a n n o l e g a r e o l i m p i c h e d i s p e e d s k a t i n g e d i h o c k e y s u g h i a c c i o m a s c h i l e e f e m m i n i l e " . S i t r a t t a , s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i F f m , d i " u n i n v e s t i m e n t o f o r t e m e n t e v o l u t o d a F o n d a z i o n e F i e r a p e r c h é c o n s e n t e a F i e r a M i l a n o d i d i v e r s i f i c a r e u l t e r i o r m e n t e l a p r o p r i a a t t i v i t à : i p a d i g l i o n i 1 3 e 1 5 , n e l l a l o r o n u o v a c o n f i g u r a z i o n e , p e r m e t t e r a n n o , u n a v o l t a t e r m i n a t a l a m a n i f e s t a z i o n e o l i m p i c a , d i o s p i t a r e c o n c e r t i , c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e , g r a n d i c o n v e g n i e m o l t e a l t r e t i p o l o g i e d i e v e n t i c h e s i i n t e g r e r a n n o c o n i l c a l e n d a r i o f i e r i s t i c o , r e n d e n d o i l q u a r t i e r e a n c o r a p i ù v i t a l e e a t t i v o d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o . È - c o n c l u d e - u n ’ e r e d i t à i m p o r t a n t e p e r M i l a n o , p e r i l t e r r i t o r i o e p e r l a s t e s s a F i e r a M i l a n o , c h e a p r e p o s s i b i l i t à f i n o a o g g i n o n a n c o r a e s p l o r a t e e c h e r a f f o r z a i l r u o l o s t r a t e g i c o d i F o n d a z i o n e a l s e r v i z i o d e l l a c i t t à e d e l l a s u a c r e s c i t a " .