R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m i l i z i a d i a s s a s s i n i d e l l ’ I c e n o n l a v o g l i a m o i n I t a l i a . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a c o n f e r m a c i ò c h e i l p a v i d o m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o P i a n t e d o s i n o n h a a v u t o i l c o r a g g i o d i f a r e : l ’ I c e s a r à i n I t a l i a a s c o r t a r e V a n c e e R u b i o . I n I t a l i a n o n v o g l i a m o g l i a s s a s s i n i d i R e n é e G o o d , d i A l e x P r e t t i e d e l l e t a n t e p e r s o n e g i u s t i z i a t e a s a n g u e f r e d d o n e l l a v e r g o g n o s a c a c c i a a l l ’ u o m o m e s s a i n a t t o n e g l i S t a t i U n i t i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L ’ I c e è u n a m i l i z i a a l s e r v i z i o d i T r u m p c h e u c c i d e a s a n g u e f r e d d o , r e s p o n s a b i l e d i a t t i c h e a n d r e b b e r o p e r s e g u i t i c o m e c r i m i n i , a c u i i n v e c e T r u m p h a d a t o l ’ i m m u n i t à : s o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o h a p r o v o c a t o l a m o r t e d i a l m e n o d u e c i t t a d i n i a M i n n e a p o l i s , t r a c u i l ’ i n f e r m i e r e A l e x P r e t t i , 3 7 e n n e , u c c i s o d a a g e n t i d u r a n t e u n ’ o p e r a z i o n e f e d e r a l e n e l l a c i t t à a m e r i c a n a . I s u o i m e t o d i d i r e p r e s s i o n e e d i r a s t r e l l a m e n t o r i c o r d a n o p a g i n e n e r e d e l l a s t o r i a e u r o p e a " . " A n c o r a o g g i l ’ I t a l i a a t t e n d e l e s c u s e d i T r u m p p e r a v e r o f f e s o l a m e m o r i a d e i m i l i t a r i i t a l i a n i c a d u t i n e l l e m i s s i o n i i n t e r n a z i o n a l i . I e r i d u e g i o r n a l i s t i d e l l a R a i s o n o s t a t i m i n a c c i a t i d a l l ’ I c e a M i n n e a p o l i s . T u t t o q u e s t o a c c a d e p e r c h é l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i , c o n i l s u o s e r v i l i s m o , h a t r a s f o r m a t o l ’ I t a l i a i n u n o z e r b i n o d i T r u m p , a r r i v a n d o p e r s i n o a p r o p o r l o p e r i l P r e m i o N o b e l p e r l a P a c e . U n a v e r g o g n a c h e o f f e n d e l a d i g n i t à d e l n o s t r o P a e s e " .