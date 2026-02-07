R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D u r a n t e l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l l e O l i m p i a d i l a R a i h a d i f a t t o c e n s u r a t o G h a l i : m a i c i t a t o e s p r e s s a m e n t e d a l t e l e c r o n i s t a e d i r e t t o r e d i R a i S p o r t P a o l o P e t r e c c a , m a i i n q u a d r a t o i n p r i m o p i a n o , o s c u r a t o d a l r a c c o n t o t e l e v i s i v o d o p o l e p o l e m i c h e d e i g i o r n i p r e c e d e n t i , i n c u i l o s t e s s o a r t i s t a a v e v a d e n u n c i a t o u n a c e n s u r a p r e v e n t i v a a l s u o i n t e r v e n t o " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E v . " U n f a t t o g r a v e , i n c o m p a t i b i l e c o n i l r u o l o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o . I n u n m o m e n t o s i m b o l i c o e i m p o r t a n t e p e r i l P a e s e , s e g u i t o d a m i l i o n i d i p e r s o n e i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o , l a R a i h a s c e l t o d i r i m u o v e r e u n a r t i s t a d a l l a n a r r a z i o n e i n v e c e d i g a r a n t i r e i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e p l u r a l i s m o . È u n s e g n a l e p o l i t i c o c h i a r o e i n q u i e t a n t e ” . " L a d i r e t t a d e l l ’ a p e r t u r a o l i m p i c a è s t a t a i n o l t r e u n s u s s e g u i r s i d i g a f f e e d e r r o r i : c o n f u s i o n e , i m p r o v v i s a z i o n e , i n c a p a c i t à d i r i c o n o s c e r e e v a l o r i z z a r e a t l e t i i t a l i a n i c a m p i o n i d e l m o n d o e o l i m p i c i , a p a r t i r e d a l l a p a l l a v o l o . U n o s p e t t a c o l o i n d e g n o p e r u n e v e n t o d i q u e s t a p o r t a t a . Q u a n t o a c c a d u t o n o n è c a s u a l e . È i l r i s u l t a t o d i p o l i t i c h e a z i e n d a l i c h e p r e m i a n o l ’ o b b e d i e n z a e l ’ o c c u p a z i o n e d e l l e p o l t r o n e , n o n i l m e r i t o e l a c o m p e t e n z a . L a R a i , s o t t o i l c o n t r o l l o d e l g o v e r n o M e l o n i , s t a p r o g r e s s i v a m e n t e p e r d e n d o c r e d i b i l i t à e q u a l i t à . S u q u a n t o a c c a d u t o c h i e d i a m o c h i a r e z z a e a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à a i v e r t i c i R a i " .