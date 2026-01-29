R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D i c o a T a j a n i c h e i l s o n n o d e l l a r a g i o n e g e n e r a m o s t r i . E ' v e r a m e n t e i m b a r a z z a n t e l a s u a r i s p o s t a s u l l a p r e s e n z a d e l l ' I c e i n I t a l i a . I l p u n t o n o n è s e s i a n o t r e , s e i o v e n t i f u n z i o n a r i I c e , m a i l f a t t o c h e o s p i t i a m o c h i h a s e m i n a t o t e r r o r e n e g l i U s a e h a g i u s t i z i a t o 3 7 p e r s o n e a v e n d o a v u t o l i c e n z a d i u c c i d e r e . R e n e é G o o d e A l e x P r e t t i s o n o s t a t i g i u s t i z i a t i a s a n g u e f r e d d o . N o i r i b a d i a m o c h e a I c e n o n p u ò e s s e r e c o n s e n t i t a l ’ e n t r a t a i n I t a l i a p e r i g r a v i c r i m i n i c h e h a c o m m e s s o . L e m a n i f e s t a z i o n i s o n o u t i l i e n e c e s s a r i e p e r e s p r i m e r e i n d i g n a z i o n e n e i c o n f r o n t i d i u n a m i l i z i a d i a s s a s s i n i " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e .