R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r e s i d e n t e d e l l a L o m b a r d i a F o n t a n a , c o n m o l t a t r a n q u i l l i t à , h a a m m e s s o c h e f o r z e d e l l ’ I c e s a r a n n o p r e s e n t i i n I t a l i a d u r a n t e l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i p e r f a r e l a g u a r d i a a V a n c e e R u b i o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " L ’ I c e E è q u e l l a m i l i z i a a l c e n t r o d i g r a v i c o n t e s t a z i o n i , n e g l i U s a e n e l m o n d o , s u l p i a n o d e i d i r i t t i e d e l l ’ u s o d e l l a f o r z a : è d i d u e g i o r n i f a l ’ a s s a s s i n i o d i u n i n f e r m i e r e c h e s t a v a s o c c o r r e n d o d u e d o n n e e , n o t i z i a n o n i n d i f f e r e n t e p e r i l n o s t r o P a e s e , i e r i a g e n t i d i q u e s t a m i l i z i a h a n n o m i n a c c i a t o g i o r n a l i s t i i t a l i a n i d e l l a R a i c h e s t a v a n o f a c e n d o u n s e r v i z i o s u i t r a g i c i f a t t i d i M i n n e a p o l i s . A l l a l u c e d i t u t t o q u e s t o l a c o n f e r m a d e l l a p r o s s i m a p r e s e n z a d i a g e n t i d e l l ’ I c e i n I t a l i a n o n p u ò c h e i n q u i e t a r e . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o c h e i l g o v e r n o , c h e c o n t i n u a n e l s u o a s s o r d a n t e s i l e n z i o , c h i a r i s c a u n a v i c e n d a d a i c o n t o r n i p o c h i c h i a r i e c h e n o n p u ò e s s e r e l i q u i d a t a c o n u n a r a p i d a b a t t u t a d e l p r e s i d e n t e d e l l a L o m b a r d i a ” .