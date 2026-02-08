R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o T o r i n o è l a v o l t a d i M i l a n o . I s o l i t i n o t i t o r n a n o c o n l a l o r o v i o l e n z a , d e v a s t a n d o l a c i t t à e a g g r e d e n d o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e . E q u e s t o m e n t r e i l m o n d o s i c o m p l i m e n t a c o n t u t t a I t a l i a p e r l o s p e t t a c o l o e l ’ o r g a n i z z a z i o n e i m p e c c a b i l e d i q u e s t i G i o c h i o l i m p i c i . E ’ e v i d e n t e i l d a n n o d i i m m a g i n e m a a n c h e e c o n o m i c o c h e s i r i p e r c u o t e s u l l ’ i n t e r a N a z i o n e . T u t t o q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e " . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i . " I l g o v e r n o M e l o n i e F r a t e l l i d ’ I t a l i a s o n o p r o n t a m e n t e i n t e r v e n u t i c o n u n a s e r i e d i m i s u r e p e r c o n t r a s t a r e c o n f e r m e z z a q u e s t e v i o l e n z e : c i t t à p i ù s i c u r e , p u n i r e i n m a n i e r a e s e m p l a r e i v i o l e n t i e t u t e l a r e l e n o s t r e d i v i s e . M a è n e c e s s a r i o c h e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e l i i s o l i n o , s e n z a a m b i g u i t à e d i s t i n g u o . P e r q u e s t o c i a t t e n d i a m o c h e E l l y S c h l e i n e G i u s e p p e C o n t e c o n d a n n i n o s e n z a e s i t a z i o n i q u e s t e v i o l e n z e e q u a n t o a v v e n u t o a M i l a n o . L o r i p e t i a m o : i l t e m p o d e l l e a m b i g u i t à è f i n i t o , o s i s t a c o n l ’ I t a l i a o c o n i v i o l e n t i ” .