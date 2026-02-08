Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dopo Torino è la volta di Milano. I soliti noti tornano con la loro violenza, devastando la città e aggredendo le Forze dellOrdine. E questo mentre il mondo si complimenta con tutta Italia per lo spettacolo e lorganizzazione impeccabile di questi Giochi olimpici. E evidente il danno di immagine ma anche economico che si ripercuote sullintera Nazione. Tutto questo è inaccettabile". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. "Il governo Meloni e Fratelli dItalia sono prontamente intervenuti con una serie di misure per contrastare con fermezza queste violenze: città più sicure, punire in maniera esemplare i violenti e tutelare le nostre divise. Ma è necessario che tutte le forze politiche li isolino, senza ambiguità e distinguo. Per questo ci attendiamo che Elly Schlein e Giuseppe Conte condannino senza esitazioni queste violenze e quanto avvenuto a Milano. Lo ripetiamo: il tempo delle ambiguità è finito, o si sta con lItalia o con i violenti.