R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C e r t o c h e S a l a h a u n a b e l l a f a c c i a t o s t a a c h i e d e r e a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c o s a a b b i a f a t t o p e r l a s i c u r e z z a d e l l e n o s t r e c i t t à . A l l o r a , n u m e r i a l l a m a n o , f a c c i a m o u n p i c c o l o r e c a p a l l o s m e m o r a t o o d i s t r a t t o s i n d a c o d i M i l a n o : n e i p r o s s i m i g i o r n i e n t r e r a n n o i n s e r v i z i o u l t e r i o r i 3 5 0 0 n u o v i p o l i z i o t t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e n e l c o r s o d e l p r o s s i m o b i e n n i o , g r a z i e a l G o v e r n o M e l o n i , a r r i v e r e m o 2 5 m i l a . S i a g g i u n g e r a n n o a g l i o l t r e 3 9 . 0 0 0 g i o v a n i g i à a s s u n t i d a q u a n d o q u e s t o E s e c u t i v o è i n c a r i c a , n o n s o l o r i n f o r z a n d o g l i o r g a n i c i m a a n c h e a b b a s s a n d o n e l ' e t à m e d i a . I n q u e s t o m o d o a r r i v e r e m o a 5 0 0 m i l a d o n n e e u o m i n i i n d i v i s a , 3 5 m i l a s o l o n e g l i u l t i m i d u e a n n i . Q u a n d o i l p r i m o c i t t a d i n o d e l c a p o l u o g o l o m b a r d o a f f e r m a d i a v e r i n c r e m e n t a t o d e l 1 9 % l ’ o r g a n i c o d e l l a P o l i z i a l o c a l e h a f a t t o s o l o i l s u o d o v e r e " . L o a f f e r m a M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " A b b i a m o a s s i c u r a t o p i e n o s o s t e g n o s u l t e m a d e l l a s i c u r e z z a - a g g i u n g e - d e s t i n a n d o a g l i E n t i l o c a l i , n e g l i u l t i m i t r e a n n i , 2 0 0 m i l i o n i d i f o n d i d e l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o p e r s c u o l e s i c u r e , v i d e o s o r v e g l i a n z a , t r u f f e a g l i a n z i a n i , a s s u n z i o n i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o d e l l a P o l i z i a l o c a l e , c h e S a l a r i v e n d i c a c o m e p r o p r i o m e r i t o , e r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l e a r e e d e g r a d a t e . N u m e r i i n c o n t e s t a b i l i e f a t t i c o n c r e t i p e r l a s i c u r e z z a d e l l e c i t t à , p r o p r i o g r a z i e a q u e l P i a n t e d o s i c h e t a n t o c r i t i c a S a l a . E c h e f o r s e d o v r e b b e s o l o r i n g r a z i a r e ” .