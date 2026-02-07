R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C a v i t r a n c i a t i , c a b i n e e l e t t r i c e i n c e n d i a t e e u n a b o m b a r u d i m e n t a l e r i t r o v a t a p r e s s o u n o s c a m b i o s u l l a l i n e a B o l o g n a - P a d o v a . T r a f f i c o p a r a l i z z a t o p e r o r e . Q u e s t o i l p r e o c c u p a n t e b i l a n c i o d i u n a g i o r n a t a d i o r d i n a r i a f o l l i a s u l l e f e r r o v i e i t a l i a n e i n o c c a s i o n e d e l l ' a p e r t u r a d e i g i o c h i o l i m p i c i M i l a n o - C o r t i n a . P e r f o r t u n a n o n c i s o n o s t a t i i n c i d e n t i c o n c o n s e g u e n z e f a t a l i , m a i l r i s c h i o è c h i a r o a t u t t i " . L o d i c h i a r a i l s e n a t o r e A l b e r t o B a l b o n i , r e s p o n s a b i l e d e l D i p a r t i m e n t o L e g a l i t à e S i c u r e z z a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " N e l l a s p e r a n z a c h e a n c h e l e m a n i f e s t a z i o n i o g g i i n p r o g r a m m a n o n s i t r a s f o r m i n o n e l p r e t e s t o p e r a g g r e d i r e l e F o r z e d e l l ' O r d i n e e m e t t e r e a f e r r o e f u o c o i n t e r i q u a r t i e r i c o m e s u c c e s s o s a b a t o s c o r s o a T o r i n o . S i a m o d i f r o n t e a d u n s a l t o d i q u a l i t à n e l l a s t r a t e g i a e v e r s i v a d i m o v i m e n t i a n t a g o n i s t i , a n a r c o i n s u r r e z i o n a l i s t i , f r a n g e v i o l e n t e , N o P a l , N o T a v , c e n t r i s o c i a l i f u o r i c o n t r o l l o , c h e s i s o n o s a l d a t i t r a l o r o s o t t o u n a e v i d e n t e s t r a t e g i a d i r e t t a p r o b a b i l m e n t e d a v e c c h i a r n e s i d e l l ' A u t o n o m i a e d e l l ' e s t r e m a s i n i s t r a a n c o r a i n c i r c o l a z i o n e " . " È g i u n t o i l m o m e n t o p e r t u t t e l e f o r z e d e m o c r a t i c h e c h e s i r i c o n o s c o n o n e i v a l o r i d e l l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a , d i f a r e f r o n t e c o m u n e c o n t r o i l p e r i c o l o e v e r s i v o c h e s t a a v a n z a n d o c o n i m p r e s s i o n a n t e c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v a . N o n è p i ù i l m o m e n t o d i p e r i c o l o s i d i s t i n g u o e i p o c r i t i g i u s t i f i c a z i o n i s m i . D a u n a p a r t e c ' è l a l e g a l i t à e l a d i f e s a d e l l ' o r d i n e d e m o c r a t i c o , d a l l ' a l t r a i l n u o v o s q u a d r i s m o c h e v u o l d i s t r u g g e r e l o S t a t o l i b e r a l e e s i a v v a n t a g g i a d i u n a z o n a g r i g i a c h e d e v e e s s e r e p r o s c i u g a t a a t t r a v e r s o i l . f r o n t e c o m u n e d e l l e F o r z e p o l i t i c h e , s e n z a d i s t i n z i o n e t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e . D ' o r a i n p o i n o n c i s o n o p i ù a l i b i , c h i g i u s t i f i c a è c o m p l i c e ” .