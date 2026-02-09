R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A B e r g a m o l e i m p r e s e s p o r t i v e s i c e l e b r a n o a n c h e c o n l a c o r r i s p o n d e n z a . M e l i s s a R a t t o , 5 5 a n n i , p o r t a l e t t e r e d i P o s t e I t a l i a n e d a l 1 9 9 7 , s i o c c u p a d a p i ù d i v e n t ’ a n n i d e l l a z o n a d e i c o l l i d i B e r g a m o A l t a , d i r e z i o n e V a l l e d i A s t i n o , d o v e l e s t r a d e d i v e n t a n o r i c c h e d i p a n o r a m i e d i s t o r i a e d o v e , f r a i r e s i d e n t i , t r o v i a m o a n c h e l a c a m p i o n e s s a d i s c i S o f i a G o g g i a , s i m b o l o d e l l o s p o r t i t a l i a n o n e l m o n d o . " Q u e s t o è u n p e r i o d o i n t e n s o – s p i e g a M e l i s s a i n u n a n o t a - O l t r e a t r o v a r e c a r t e l l i d i i n c o r a g g i a m e n t o a p p e s i a l c a n c e l l o d i c a s a , l e l e t t e r e d e i f a n a u m e n t a n o , a r r i v a m o l t a p i ù c o r r i s p o n d e n z a , a n c h e d a l l ’ e s t e r o , s o p r a t t u t t o d a l l a S v i z z e r a . S o n o m e s s a g g i d i c o m p l i m e n t i e d i a f f e t t o : u n a c o s a m o l t o b e l l a d a v e d e r e . I n c o n t r o r a r a m e n t e S o f i a G o g g i a d u r a n t e i l m i o g i r o – r a c c o n t a M e l i s s a – l e i è s e m p r e i m p e g n a t a t r a g a r e e a l l e n a m e n t i e l a s c i o l a p o s t a a c a s a d e l l a m a m m a . È u n a f a m i g l i a c o n o s c i u t a q u i , m a a n c h e m o l t o r i s e r v a t a " . I n u n ’ e p o c a i n c u i i l r e c a p i t o s i è e v o l u t o e s i è a m p l i a t o i n c l u d e n d o s e m p r e p i ù l a c o n s e g n a d e i p a c c h i , l a p o s t a o r d i n a r i a c o n t i n u a c o s ì a c o n s e r v a r e u n v a l o r e s i m b o l i c o p r o f o n d o : r a c c o n t a s t o r i e , s u c c e s s i , r e l a z i o n i e v i c i n a n z a , a n c h e a c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a . U n l a v o r o s v o l t o c o n d i s c r e z i o n e e c o n t i n u i t à , c h e r i f l e t t e l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e c o m u n i t à , s i l e g g e n e l t e s t o . " Q u e l l o d i P o s t e I t a l i a n e è u n i m p e g n o s i l e n z i o s o e c o s t a n t e , i n d i s p e n s a b i l e n e l l e v a l l i e n e i l u o g h i p i ù r e m o t i e s u g g e s t i v i d e l t e r r i t o r i o v a l d o s t a n o , d o v e i l r e c a p i t o n o n è s o l o u n s e r v i z i o , m a u n s e g n o c o n c r e t o d i p r e s e n z a , c o n t i n u i t à e a t t e n z i o n e v e r s o l e p e r s o n e . A B e r g a m o , i n p a r t i c o l a r e , c o n M e l i s s a l a v o r a a n c h e D o m e n i c o : d u e p o r t a l e t t e r e c h e p a r t o n o d a l c e n t r o d i B e r g a m o B u t t a r o e r a g g i u n g o n o a b i t a z i o n i , b o r g a t e e f r a z i o n i , a n c h e n e l l e z o n e p i ù d i f f i c i l i d a s e r v i r e , m a n t e n e n d o v i v o u n l e g a m e f a t t o d i a f f i d a b i l i t à , c o s t a n z a e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e " , c o n c l u d e i l t e s t o .