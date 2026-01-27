R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M i l a n o è u n a c i t t à e u r o p e a e i n c l u s i v a , t r a d i z i o n a l m e n t e r i c o n o s c i u t a p e r l a c a p a c i t à d i a c c o g l i e r e , l a s o l i d a r i e t à e i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i . É i n c r e d i b i l e c o m e i l g o v e r n o M e l o n i p o s s a p e r m e t t e r e a l l e s q u a d r a c c e d i I c e d i m e t t e r e p i e d e i n I t a l i a , q u a n d o a n c h e i l c a n d i d a t o g o v e r n a t o r e r e p u b b l i c a n o i n M i n n e s o t a n o n l e v u o l e a c a s a s u a . I n I t a l i a l a s i c u r e z z a d e g l i u o m i n i d i S t a t o a m e r i c a n i e d e l l e l o r o d e l e g a z i o n i i n I t a l i a é s e m p r e s t a t a g a r a n t i t a d a l l ’ U S S e c r e t S e r v i c e e d a l D i p l o m a t i c S e c u r i t y s e r v i c e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i N o c s d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . N o n s i c a p i s c e c h e c o m p e t e n z a p o s s a a v e r e I c e c h e s i o c c u p a d e l l a s i c u r e z z a d e l l e f r o n t i e r e U s e . I n o g n i c a s o I c e n o n è c o m p a t i b i l e c o n i v a l o r i d e l l a n o s t r a c i t t à e d e l n o s t r o P a e s e . A n c h e i n q u e s t o c a s o , c o m e i n a l t r e b a t t a g l i e , s o n o a l f i a n c o d e l S i n d a c o d i M i l a n o B e p p e S a l a " . L o s c r i v e i n u n p o s t s u F a c e b o o k i l s e n . A l e s s a n d r o A l f i e r i d e l l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l P d .