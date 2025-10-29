R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a s t a g i o n e i n v e r n a l e v e d e l ’ I t a l i a c o m e m e t a a l c e n t r o d e l l ’ i n t e r e s s e m o n d i a l e , g r a z i e a l l ’ e n t u s i a s m o p e r i p r o s s i m i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , c h e p r e n d e r a n n o i l v i a t r a s o l i 1 0 0 g i o r n i . N e l n o s t r o P a e s e s i r e g i s t r a u n f o r t e i n c r e m e n t o d e l l e r i c e r c h e p e r i l p e r i o d o i n v e r n a l e d a p a r t e d i o s p i t i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o , c o n p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e v e r s o l e r e g i o n i c h e o s p i t e r a n n o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 : L o m b a r d i a , V e n e t o e T r e n t i n o - A l t o A d i g e . È q u a n t o e m e r g e d a u n ’ i n d a g i n e i n t e r n a r e a l i z z a t a d a A i r b n b . L a L o m b a r d i a s p i c c a c o n u n a c r e s c i t a d e l l e r i c e r c h e s u b a s e a n n u a a t r e c i f r e . M a n o n s o l o : t u t t e l e s e d i o l i m p i c h e e p a r a l i m p i c h e ( M i l a n o , C o r t i n a , L i v i g n o , B o r m i o , V e r o n a , P r e d a z z o , T e s e r o e A n t e r s e l v a ) h a n n o r e g i s t r a t o v i s i t e d i e c i v o l t e m a g g i o r i r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , c o n A n t e r s e l v a c h e m o s t r a l a c r e s c i t a p i ù e l e v a t a a n n o s u a n n o n e l l e r i c e r c h e . Q u e s t o t r e n d n o n r i g u a r d a s o l o m e t e p i ù n o t e : d i v e r s e l o c a l i t à d e l C a d o r e - d a C a l a l z o , B o r c a , V a l l e e D o m e g g e i n V e n e t o f i n o a V a l d i s o t t o e V a l d i d e n t r o i n L o m b a r d i a - s t a n n o r i c e v e n d o p r e n o t a z i o n i c o n m e s i d i a n t i c i p o r i s p e t t o a l s o l i t o e a l c u n e d i q u e s t e s o n o e n t r a t e n e i t r e n d d i r i c e r c a p e r l a p r i m a v o l t a . M a t t e o S a r z a n a , C o u n t r y M a n a g e r d i A i r b n b p e r l ’ I t a l i a , s p i e g a : “ C o n l ’ a v v i c i n a r s i d e i G i o c h i O l i m p i c i , a s s i s t i a m o a u n a u m e n t o d i r i c e r c h e e p r e n o t a z i o n i c h e n o n h a p r e c e d e n t i . C o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o p e r g a r a n t i r e a o g n i o s p i t e u n s o g g i o r n o s i c u r o e s e n z a i n t o p p i : , t r a q u e s t i c i s o n o g l i a n n u n c i v e r i f i c a t i , u n ’ a s s i s t e n z a c l i e n t i p o t e n z i a t a e d i s p o n i b i l e 2 4 o r e s u 2 4 , e m o l t o a l t r o ” . A n c h e g l i h o s t l o c a l i d i A i r b n b s o n o a l l a v o r o p e r f a r s i t r o v a r e p r o n t i , c o n i l n u m e r o d i S u p e r h o s t e d i a n n u n c i ' A m a t o d a g l i o s p i t i ' a u m e n t a t i r i s p e t t i v a m e n t e d i o l t r e i l 4 0 % e l ’ 8 % n e l l e a r e e l i m i t r o f e a l l e s e d i d e i G i o c h i . E ’ p r o p r i o c h i o s p i t a a r a c c o n t a r e l ’ a t m o s f e r a c h e s i r e s p i r a s u l t e r r i t o r i o : “ L a m i a c a s a r a p p r e s e n t a p e r m e n o n s o l o l a s t o r i a d e l l a m i a f a m i g l i a m a a n c h e l a v e r a a n i m a d i B o r m i o . O g g i l a n o s t r a a t t e n z i o n e è t u t t a s u l l e O l i m p i a d i : s t i a m o g i à p e n s a n d o a c o m e a c c o g l i e r e a l m e g l i o i v i a g g i a t o r i ! C r e d o c h e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 s i a u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r v a l o r i z z a r e B o r m i o e f a r l a c o n o s c e r e a l m o n d o ” , d i c e E n r i c o , S u p e r h o s t d a 4 a n n i . A C o r t i n a , l o s p i r i t o d e l l ’ a c c o g l i e n z a è u n a t r a d i z i o n e c h e s i t r a m a n d a d a g e n e r a z i o n i : “ T u t t o è i n i z i a t o n e l 1 9 5 6 c o n m i a n o n n a e l e p r i m e O l i m p i a d i d i C o r t i n a . L e i a p r ì l a c a s a a i t u r i s t i c o n s e m p l i c i t à , e q u e l l a p a s s i o n e è d i v e n t a t a l a n o s t r a e r e d i t à . O g g i c o n t i n u i a m o a f a r l o c o n l o s t e s s o c a l o r e , s p e r a n d o c h e q u e s t o g r a n d e e v e n t o p o r t i i n n o v a z i o n e m a a n c h e r i s p e t t o p e r l a n o s t r a i d e n t i t à ” , r i c o r d a S i l v a n a , S u p e r h o s t d a 8 a n n i .