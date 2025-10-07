M i l a n o , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A 1 2 1 g i o r n i d a l l ’ i n i z i o d e l l e O l i m p i a d i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 i l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i A n d r e a A b o d i , a c c o m p a g n a t o d a G i o v a n n i B o z z e t t i , P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , h a v i s i t a t o l a v e n u e o l i m p i c a d i F i e r a M i l a n o , n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i R h o , d o v e s i s v o l g e r a n n o l e g a r e d i s p e e d s k a t i n g e d i h o c k e y f e m m i n i l e e m a s c h i l e . L a v i s i t a s i è s v o l t a q u e s t o p o m e r i g g i o p r e s s o i p a d i g l i o n i 1 3 - 1 5 e 2 2 - 2 4 i n c u i s o n o a t t u a l m e n t e i n c o r s o i l a v o r i , d a p a r t e d i F i e r a M i l a n o s p a , p e r i l m o n t a g g i o d e l l e s t r u t t u r e s p o r t i v e t e m p o r a n e e , i n c l u s i g l i i m p i a n t i d i i l l u m i n a z i o n e e r e f r i g e r a z i o n e p e r l e p i s t e e l e t r i b u n e . G r a z i e a g l i i n t e r v e n t i i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t i d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o p e r 2 5 m i l i o n i d i e u r o , i p a d i g l i o n i s o n o s t a t i a d a t t a t i p e r o s p i t a r e l e c o m p e t i z i o n i o l i m p i c h e e i l m e d i a c e n t e r c h e s a r à a l l e s t i t o a l c e n t r o c o n g r e s s i M i C o . E n t r a m b e l e s t r u t t u r e n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i R h o s a r a n n o s o s t e n i b i l i d a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e : i n f a t t i , s a r a n n o a l i m e n t a t e q u a s i e s c l u s i v a m e n t e d a l l ’ i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o , i l p i ù g r a n d e s u t e t t o d ’ I t a l i a ( 3 0 0 m i l a m q ) , i n s t a l l a t o s u l l e c o p e r t u r e d e i p a d i g l i o n i f i e r i s t i c i , c h e h a u n a p o t e n z a d i 1 8 M W p . I l c o n d i z i o n a m e n t o i n v e r n a l e s a r à i n v e c e g a r a n t i t o d a l l ’ i m p i a n t o d i t e l e r i s c a l d a m e n t o p r o v e n i e n t e d a l t e r m o v a l o r i z z a t o r e d e l c o m u n e d i M i l a n o c h e s f r u t t a l ’ i n c e n e r i m e n t o d e i r i f i u t i d e l l a c i t t à . “ M e r a v i g l i o s o a v e r e m e m o r i a d i c o m ’ e r a e l a f a n t a s i a d i i m m a g i n a r e c o m e s a r à q u e s t o l u o g o c h e è g i à s t a t o t e a t r o d i s u c c e s s i o r g a n i z z a t i v i . Q u i v e d i a m o i l s e n s o d e l l a l a b o r i o s i t à , d e l l ’ i n g e g n o e d e l r i s u l t a t o d i q u e s t a f a m i g l i a o p e r o s a - F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o n e l l e s u e v a r i e a r t i c o l a z i o n i - c h e c o n s e n t i r à a l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a d i c o n s a c r a r s i d a l p u n t o d i v i s t a o r g a n i z z a t i v o e s a r à u n e s e m p i o c h e v e r r à m u t u a t o a n c h e d a a l t r i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i p e r c h é s a r à l a p r i m a p i s t a t e m p o r a n e a . P r o p r i o q u e s t o e l e m e n t o d à i l s e n s o d i q u e l l o c h e e f f e t t i v a m e n t e s i p u ò f a r e p e r a v e r e i l m i n o r e i m p a t t o p o s s i b i l e e g a r a n t i r e i l m a s s i m o l i v e l l o t e c n i c o a u n a c o m p e t i z i o n e s p e t t a c o l a r e c o m e q u e l l a d e l l a v e l o c i t à s u l g h i a c c i o , c o s ì c o m e d i f f e r e n t e m e n t e s a r à p e r i l p a d i g l i o n e d e d i c a t o a l l ’ h o c k e y ” , h a d i c h i a r a t o A n d r e a A b o d i , M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i . “ S i a m o m o l t o f e l i c i d i a v e r p o t u t o p r e s e n t a r e a l M i n i s t r o A b o d i l a v e n u e o l i m p i c a c h e a b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e p e r o s p i t a r e a l c u n e c o m p e t i z i o n i d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i i n v e r n a l i 2 0 2 6 ” h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i B o z z e t t i , P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o . “ C o n u n a d e c i s i o n e d i v i s i o n e s t r a t e g i c a c h e h a g u a r d a t o a l f u t u r o , a b b i a m o v o l u t o i n v e s t i r e p e r t e n e r e n e l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o u n a m a n i f e s t a z i o n e d i l i v e l l o m o n d i a l e , p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e l a s i n e r g i a t r a d i v e r s i s o g g e t t i s i a l a c h i a v e p e r c r e a r e i n d o t t o m a a l t e m p o s t e s s o v a l o r i z z a r e i l t e r r i t o r i o . A n c h e p e r q u e s t o m o t i v o , g l i i n t e r v e n t i c h e a b b i a m o e f f e t t u a t o h a n n o c a r a t t e r e p e r m a n e n t e e l a s c e r a n n o i n e r e d i t à a l t e r r i t o r i o n u o v i s p a z i c h e r e s t e r a n n o c o m e l e g a c y p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i a l t r i e v e n t i , d a i g r a n d i c o n g r e s s i , a i c o n c e r t i , a l l e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e . ” L ’ i n t e r v e n t o d i a d e g u a m e n t o d e i p a d i g l i o n i 1 3 e 1 5 , c h e o s p i t e r a n n o l a p i s t a d i p a t t i n a g g i o d i v e l o c i t à , h a p r e v i s t o a l l ’ i n t e r n o d e i p a d i g l i o n i e s i s t e n t i l a c r e a z i o n e d i u n u n i c o s p a z i o l i b e r o , p e r u n t o t a l e d i 3 5 m i l a m q d i s u p e r f i c i e c o p e r t a ( c i r c a 5 c a m p i d a c a l c i o ) m e d i a n t e i l t a g l i o d i 1 2 p i l a s t r i i n t e r n i , c o n l ’ i n s e r i m e n t o d i q u a t t r o n u o v e i m p o n e n t i t r a v i d i a c c i a i o a s o s t e g n o d e l l a c o p e r t u r a , e l a r i m o z i o n e d e l l a p a r e t e t a g l i a f u o c o c h e d i v i d e v a i d u e a m b i e n t i . I l a v o r i d i a d e g u a m e n t o d e i p a d i g l i o n i 2 2 e 2 4 , p e r r e n d e r l i a d a t t i a d o s p i t a r e u n c a m p o d a h o c k e y d i 6 0 m e t r i d i l u n g h e z z a , t r i b u n e p e r c i r c a 5 . 0 0 0 p o s t i a s e d e r e , s p o g l i a t o i e s e r v i z i a s u p p o r t o , o l t r e a u n a p i s t a p e r i l r i s c a l d a m e n t o e l ’ a l l e n a m e n t o d e g l i a t l e t i , h a n n o i n v e c e r i g u a r d a t o l a r i m o z i o n e t e m p o r a n e a d i p a r t e d e l l a p a r e t e d i v i s o r i a t r a i p a d i g l i o n i . G l i i n t e r v e n t i , d i c a r a t t e r e p e r m a n e n t e , c r e e r a n n o a n c h e i p r e s u p p o s t i p e r n u o v e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o d i b u s i n e s s p e r i l G r u p p o F i e r a M i l a n o , g r a z i e a l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l ’ u s o d e i q u a r t i e r i f i e r i s t i c i e c o n g r e s s u a l i , r e n d e n d o l i a n c o r a p i ù c o m p e t i t i v i e a t t r a t t i v i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , e p e r m e t t e n d o u n r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ a r e a l e g a t a a l l ’ e n t e r t a i n m e n t . I p a d i g l i o n i 1 3 e 1 5 , g i à o g g i c o n s i d e r a t i “ a t i p i c i ” p e r l a l o r o a l t e z z a u t i l e i n t e r n a m a g g i o r a t a ( 1 6 m e t r i ) r i s p e t t o a g l i a l t r i p a d i g l i o n i d i F i e r a m i l a n o R h o , s a r a n n o , d o p o l ’ e v e n t o o l i m p i c o , u n a s e d e p o l i f u n z i o n a l e p e r g r a n d i e v e n t i d e l t u t t o n u o v i n e l p a n o r a m a d e l l e s t r u t t u r e f i e r i s t i c o c o n g r e s s u a l i d i F i e r a M i l a n o s p a . I n f a t t i , l ’ a s s e n z a d e i p i l a s t r i e l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a p a r e t e i n t e r n a h a c r e a t o u n u n i c o a m b i e n t e i n g r a d o d i o s p i t a r e : c o n g r e s s i f i n o a 1 2 . 5 0 0 p o s t i a s e d e r e i n u n a u n i c a s a l a ( o g g i l a s t r u t t u r a p i ù g r a n d e d i F i e r a M i l a n o s p a a l l ’ A l l i a n z M i C o r a g g i u n g e i 4 . 5 0 0 p o s t i ) ; c o n c e r t i f i n o a c i r c a 3 0 . 0 0 0 p o s t i a l c o p e r t o ; e v e n t i e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e d i v a r i a n a t u r a ( t e n n i s , p a d e l , e c c . ) ; p o s s i b i l i t à d i n u o v i l a y o u t e s p o s i t i v i .