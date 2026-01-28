R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è u n a t o t a l e , a s s o l u t a e p r o f o n d a f i d u c i a n o n s o l t a n t o p e r i G i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a m a p e r l a v i t a c h e f a c c i a m o t u t t i i g i o r n i n e l m o d e l l o s i c u r e z z a c h e g e s t i s c e i l m i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o e q u i n d i s a r a n n o l o r o , a p a r t i r e d a l m i o c o l l e g a P i a n t e d o s i , a g a r a n t i r e , a p r e s c i n d e r e d a g l i a t t o r i , c h e l a s i c u r e z z a s i a p r e s i d i a t a e v e n g a f a t t a n e l m o d o c o n i l q u a l e s i a m o a b i t u a t i a f a r l o i n I t a l i a ” . L o d i c h i a r a i l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i , A n d r e a A b o d i , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u l l ’ I c e .