M i l a n o , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o d u e g l i a r r e s t i m e s s i a s e g n o g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e d a g l i a g e n t i d e l l a P o l i z i a f e r r o v i a r i a d u r a n t e u n s e r v i z i o a n t i b o r s e g g i o n e l l e s t a z i o n i d i M i l a n o . A f i n i r e i n m a n e t t e p e r f u r t o a g g r a v a t o s o n o s t a t i u n c i t t a d i n o s t r a n i e r o , 3 2 a n n i , e u n i t a l i a n o d i 4 1 a n n i r i c e r c a t o d a l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a . I n p a r t i c o l a r e i l p e r s o n a l e i n d i v i s a h a n o t a t o i l p r i m o s a l i r e a l l ’ i n t e r n o d i u n t r e n o i n p a r t e n z a d a P o r t a G a r i b a l d i p e r N a p o l i p e r p o i s c e n d e r e s u b i t o c o n u n o z a i n o a l s e g u i t o . I p o l i z i o t t i , i n s o s p e t t i t i , h a n n o f e r m a t o l ' u o m o e a l t e r m i n e d e g l i a c c e r t a m e n t i , l o h a n n o a r r e s t a t o e h a n n o r e s t i t u i t o l a r e f u r t i v a a l p r o p r i e t a r i o . N e l l a s t e s s a m a t t i n a , g l i a g e n t i d e l l a P o l f e r i n s e r v i z i o i n s t a z i o n e C e n t r a l e , h a n n o a r r e s t a t o i l 4 1 e n n e p e r c h é r i s u l t a t o d e s t i n a t a r i o d i u n o r d i n e d i c a r c e r a z i o n e e m e s s o d a l l a P r o c u r a d i P i a c e n z a , d o v e n d o s c o n t a r e l a p e n a d i d u e a n n i e d i e c i m e s i d i r e c l u s i o n e p e r i r e a t i d i m a l t r a t t a m e n t i i n f a m i g l i a , s o s t i t u z i o n e d i p e r s o n a , i n s o l v e n z a f r a u d o l e n t a e a p p r o p r i a z i o n e i n d e b i t a . P e r l u i s i s o n o a p e r t e l e p o r t e d e l l a c a s a c i r c o n d a r i a l e d i S a n V i t t o r e .