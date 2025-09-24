M i l a n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R i t e n i a m o c h e i n A l e s s i a P i f f e r i s u s s i s t a u n v i z i o p a r z i a l e d i m e n t e , n o n e r a i n g r a d o d i v a l u t a r e p r o p r i a m e n t e l e c o n s e g u e n z e d e l l e s u e a z i o n i . I l p u n t e g g i o d i 6 4 a l q u o z i e n t e i n t e l l e t t i v o è a c c l a r a t a m e n t e d e f i c i t a r i o " . L o s o s t i e n e P i e t r o P i e t r i n i , m e d i c o e c o n s u l e n t e d e l l a d i f e s a d i A l e s s i a P i f f e r i , p r e n d e n d o l a p a r o l a n e l l ' a u l a d e l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' A p p e l l o d i M i l a n o . " I l f u n z i o n a m e n t o d e l l a P i f f e r i è u n f u n z i o n a m e n t o d e f i c i t a r i o , l a f a m i g l i a n o n p o n e a t t e n z i o n e a q u e s t o e a n z i , v i e n e t r a s c u r a t a " s p i e g a l ' e s p e r t o n e l t r a t t e g g i a r e l ' i n f a n z i a d e l l a d o n n a c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r a v e r l a s c i a t o m o r i r e d i s t e n t i l a f i g l i a D i a n a d i s o l i 1 8 m e s i . " R i t e n i a m o c h e l a d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v a e a s p e t t i p s i c o l o g i c i c o n f i g u r i n o u n a c o n d i z i o n e p a t o l o g i c a t a l e d a a l t e r a r e l a s u a c a p a c i t à " è l a c o n c l u s i o n e c h e d i f f e r i s c e d a q u e l l a d e i p e r i t i d e i g i u d i c i s e c o n d o i q u a l i l ' i m p u t a t a è c a p a c e d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e . U n a p i e n a c a p a c i t à c o n d i v i s a d a i c o n s u l e n t i d e l l a p a r t e c i v i l e , l a c r i m i n o l o g a R o b e r t a B r u z z o n e e d a l l o p s i c h i a t r a A l b e r t o C a p u t o . " A l e s s i a P i f f e r i è p i e n a m e n t e c a p a c e d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e . N o n v i è t r a c c i a d i d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i g r a v i , n o n s i r i l e v a n o q u a d r i p s i c o t i c i , n o n v i s o n o a l l u c i n a z i o n i n é d e l i r i c h e p o s s a n o a v e r c o m p r o m e s s o i l c o n t a t t o c o n l a r e a l t à . A l c o n t r a r i o , l a s u a m e n t e a p p a r e l u c i d a , v i g i l e , o r i e n t a t a , c a p a c e d i v a l u t a r e l e c i r c o s t a n z e , p i a n i f i c a r e a z i o n i e d e c i d e r e i n b a s e a m o t i v a z i o n i c o m p r e n s i b i l i , s e p p u r i n a c c e t t a b i l i s u l p i a n o m o r a l e e g i u r i d i c o " s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e . I n a u l a , i l s u o i n t e r v e n t o p r o s e g u i r à n e l l a p r o s s i m a u d i e n z a , l ' e s p e r t a c h e a f f i a n c a l a f a m i g l i a d e l l a p i c c o l a v i t t i m a s o t t o l i n e a c h e " t u t t e l e s c e l t e d e l l a v i t a d e l l ' i m p u t a t a s o n o o r i e n t a t e s u s é , s e m p r e e s o l o s e s t e s s a a l c e n t r o d i t u t t o e l ' a s p e t t o v i t t i m i s t i c o d a ' p i c c o l a f i a m m i f e r a i a ' t o r n a q u a n d o A l e s s i a P i f f e r i , c h e s a m e n t i r e , n o n s a d a r e r i s p o s t e " . L a p r o s s i m a u d i e n z a è s t a t a f i s s a t a p e r i l 2 2 o t t o b r e , m e n t r e l a r i c h i e s t a d i c o n d a n n a d a p a r t e d e l l a P r o c u r a g e n e r a l e e l a p o s s i b i l e s e n t e n z a è a t t e s a p e r i l 5 n o v e m b r e .