M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n 1 2 0 g i o r n i ( d a l l a n o t i f i c a d e l l e a c c u s e a l l ' u d i e n z a i n C a s s a z i o n e , n d r ) u n d i c i g i u d i c i , o l t r e a l l a s t e s s a P r o c u r a g e n e r a l e d i S t a t o , h a n n o r a d i c a t o p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a l l i v e l l o m a s s i m o d e l l a m a g i s t r a t u r a l a n o s t r a e s t r a n e i t à a q u a n t o c o n t e s t a t o c i " . L o a f f e r m a M a n f r e d i C a t e l l a , f o n d a t o r e e c e o d i C o i m a s g r , d o p o c h e l a S u p r e m a C o r t e h a d e f i n i t o i n a m m i s s i b i l e i l r i c o r s o d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a e h a c o n f e r m a t o l a l e g i t t i m i t à d e l p r o v v e d i m e n t o d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e . Q u e s t o " e q u i v a l e a u n r i c o n o s c i m e n t o v i r t u o s o d e l l ’ i n t e g r i t à , d e l r i g o r e , d e l l a p r o f e s s i o n a l i t à e d e l l a c a p a c i t à d i r e a z i o n e d e l l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e e d i t u t t e l e p e r s o n e d i C o i m a " a g g i u n g e . " L ’ e s p e r i e n z a v i s s u t a h a a l i m e n t a t o i n t e n s a m e n t e l ’ e n e r g i a d i t u t t i n o i , a c c e l e r a n d o p r o c e s s i e v o l u t i v i g i à i n c o r s o p e r f a r e s e m p r e m e g l i o e p e r r a g g i u n g e r e r i s u l t a t i e c c e l l e n t i p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r p e r i q u a l i o p e r i a m o . V i r i n g r a z i a m o p e r i l s o s t e g n o e l a f i d u c i a c h e c i a v e t e e s p r e s s o c o n c r e t a m e n t e i n q u e s t i m e s i , p r o n t i a d a v v i a r e i n s i e m e c o n e n t u s i a s m o e v i g o r e l a p r o s s i m a f a s e " c o n c l u d e n e l c o m u n i c a t o a g l i s t a k e h o l d e r .