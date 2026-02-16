M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o n f e r m o l a f i d u c i a n e l l a m a g i s t r a t u r a . C o n f i d o d i p o t e r d i m o s t r a r e n e l c o r s o d e l d i b a t t i m e n t o l a m i a t o t a l e e s t r a n e i t à a i f a t t i c h e m i s o n o c o n t e s t a t i " . L o a f f e r m a l ' a r c h i s t a r S t e f a n o B o e r i d o p o c h e i l g u p d i M i l a n o F a b r i z i o F i l i c e h a d e c i s o i l p r o c e s s o p e r l u i e a l t r i c i n q u e i m p u t a t i a c c u s a t i d i t u r b a t i v a d ' a s t a e f a l s e d i c h i a r a z i o n i s u l c o n f l i t t o d ' i n t e r e s s i p e r i l c a s o d e l c o n c o r s o i n t e r n a z i o n a l e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a n u o v a B i b l i o t e c a e u r o p e a d i i n f o r m a z i o n e e c u l t u r a ( B e i c ) a M i l a n o . L a p r i m a u d i e n z a è s t a t a f i s s a t a p e r i l p r o s s i m o 1 7 a p r i l e .