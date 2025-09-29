M i l a n o , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N a s c e E r g o n - U 1 9 , i l n u o v o h u b d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a . L ’ e d i f i c i o o s p i t e r à l a b o r a t o r i d i r i c e r c a d e d i c a t i a l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e , a l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d i m a t e r i a l i s o s t e n i b i l i , a l l e a p p l i c a z i o n i d e l l a f i s i c a e u n o s p a z i o i n n o v a t i v o p e r l a r i c e r c a l i b e r a e c o n d i v i s a . E r g o n - U 1 9 è s t a t o i n a u g u r a t o a l l a p r e s e n z a d e l l a r e t t r i c e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a , G i o v a n n a I a n n a n t u o n i , e d e l r e t t o r e e l e t t o M a r c o O r l a n d i ( c h e e n t r e r à i n c a r i c a i l p r o s s i m o 1 ° o t t o b r e ) . A i d o c e n t i G i u s e p p e G o r i n i e L u c a B e v e r i n a è s t a t a a f f i d a t a l a d e s c r i z i o n e d e l l e a t t i v i t à e d e g l i o b i e t t i v i d e i l a b o r a t o r i d i r i c e r c a . " O g g i , l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a i n a u g u r a u n c e n t r o d ’ a v a n g u a r d i a p e r l a r i c e r c a d e l f u t u r o . - h a s o t t o l i n e a t o l a r e t t r i c e d i M i l a n o - B i c o c c a , G i o v a n n a I a n n a n t u o n i - Q u e s t o h u b s a r à i n n o v a t i v o n o n s o l o p e r l e s u e t e c n o l o g i e e s t r u m e n t a z i o n i , m a a n c h e p e r l e o p p o r t u n i t à c h e o f f r i r à a i n o s t r i r i c e r c a t o r i . Q u i p o t r a n n o s t u d i a r e s o l u z i o n i p e r f a r f r o n t e a d a l c u n e d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i d e l l a n o s t r a s o c i e t à , c o m e l ’ a m b i e n t e e l a s a l u t e , c o n t r i b u e n d o a g e n e r a r e c o n o s c e n z a u t i l e a t u t t i " . L ’ e d i f i c i o E r g o n - U 1 9 s a r à a l i m e n t a t o d a g e o t e r m i a e f o t o v o l t a i c o , r i d u c e n d o s e n s i b i l m e n t e l e e m i s s i o n i d i C O ₂ , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 1 3 , 3 m i l i o n i d i e u r o . A l s u o i n t e r n o , i l a b o r a t o r i c o s t i t u i r a n n o i l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ h u b , o f f r e n d o a i r i c e r c a t o r i s p a z i e s t r u m e n t i a v a n z a t i p e r c o n d u r r e s t u d i a l l ’ a v a n g u a r d i a i n d i v e r s i a m b i t i s c i e n t i f i c i . I l l a b o r a t o r i o g e m m a ( G e o - E n v i r o n m e n t a l M e a s u r i n g a n d M o n i t o r i n g f r o m m u l t i p l e p l A t f o r m s ) , c o o r d i n a t o d a N i c o l a P i a n a A g o s t i n e t t i e A l e s s a n d r a S a v i n i - p r o f e s s o r i d i g e o f i s i c a e g e o g r a f i a f i s i c a d i M i l a n o - B i c o c c a , è u n ’ i n f r a s t r u t t u r a s c i e n t i f i c o - t e c n o l o g i c a d i e c c e l l e n z a c o n c e p i t a p e r p r o m u o v e r e i l p r o g r e s s o n e l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e t e r r e s t r e , m a r i n o e a t m o s f e r i c o . G e m m a s i b a s a s u s t r u m e n t i s c i e n t i f i c i a l l ’ a v a n g u a r d i a ( d r o n i o t t i c i i p e r / m u l t i s p e t t r a l i , l a s e r e s e n s o r i a f i b r e o t t i c h e ) e m i r a a l l o s v i l u p p o d i n u o v e t e c n i c h e e m e t o d o l o g i e d i o s s e r v a z i o n e e a n a l i s i . I l l a b o r a t o r i o s i p r o p o n e c o m e c a t a l i z z a t o r e p e r i l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o , c o n t r i b u e n d o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l e c o n o s c e n z e e d e l l e a p p l i c a z i o n i g e o - a m b i e n t a l i . A l l o s v i l u p p o d i t e c n i c h e a v a n z a t e p e r l a r i l e v a z i o n e d i p a r t i c e l l e i n a r g o n l i q u i d o a t e m p e r a t u r a c r i o g e n i c a , a t t r a v e r s o d i s p o s i t i v i o t t i c i e f o t o s e n s o r i a l s i l i c i o è d e d i c a t o i n v e c e i l l a b o r a t o r i o D U N E ( D e e p U n d e r g r o u n d N e u t r i n o E x p e r i m e n t , è i l n o m e d e l p r o g e t t o i n t e r n a z i o n a l e d i F i s i c a d e l l e p a r t i c e l l e d i c u i M i l a n o - B i c o c c a è l e a d e r ) , g u i d a t o d a F r a n c e s c o T e r r a n o v a - d o c e n t e d i f i s i c a s p e r i m e n t a l e d i M i l a n o - B i c o c c a . I l l a b o r a t o r i o S c a l e u p , c o o r d i n a t o d a L u c a B e v e r i n a - d o c e n t e d i c h i m i c a o r g a n i c a d i M i l a n o - B i c o c c a - è d e d i c a t o a l l a s i n t e s i d i m a t e r i a l i o r g a n i c i , p o l i m e r i c i e c o m p o s i t i d i i n t e r e s s e p e r t e c n o l o g i e c o r r e l a t e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e a a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . L a m i s s i o n e d e l l a b o r a t o r i o è l e g a t a a l l a p r o d u z i o n e d i m a t e r i a l i a l i v e l l o p r e c o m p e t i t i v o , c i o è i n s c a l a t a l e d a p e r m e t t e r n e l a v a l u t a z i o n e i n a m b i e n t e i n d u s t r i a l m e n t e r i l e v a n t e . Q u e s t a d e c l i n a z i o n e è i n l i n e a c o n l ’ i m p e g n o d e l l ’ A t e n e o n e l p r o m u o v e r e i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o e c o n l e t e m a t i c h e s v i l u p p a t e n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ e c o s i s t e m a M u s a . L o s v i l u p p o d i r i v e l a t o r i d i p a r t i c e l l e m o l t o v e l o c i p e r e s p e r i m e n t i a i g r a n d i c o l l i s o r i d i p a r t i c e l l e - L H C d e l C e r n d i G i n e v r a - e i n n o v a t i v e a p p l i c a z i o n i a l l ’ I m a g i n g M e d i c o s o n o a l c e n t r o d e l l a r i c e r c a s v o l t a p r e s s o i l l a b o r a t o r i o F A S T , g u i d a t o d a M a r c o P a g a n o n i e M a r c o P i z z i c h e m i , e n t r a m b i d o c e n t i d i f i s i c a d i M i l a n o - B i c o c c a . G r a z i e a l l ’ a u m e n t o d e l l a r i s o l u z i o n e t e m p o r a l e s a r à p o s s i b i l e d i s t i n g u e r e e v e n t i o r i g i n a t i d a c o l l i s i o n i p r o t o n e - p r o t o n e s o v r a p p o s t i n e l r i v e l a t o r e , m i g l i o r a n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a r i c o s t r u z i o n e d e g l i e v e n t i f i s i c i e l a p r e c i s i o n e d e l l e m i s u r e . Q u e s t o s t u d i o a p p l i c a t o a l l ’ i m a g i n g m e d i c o , c o m e l a P e t , m i g l i o r e r à s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s e n s i b i l i t à d e l l ’ i m m a g i n e , p e r m e t t e n d o d i r i d u r r e l a d o s e s o m m i n i s t r a t a a l p a z i e n t e e , i n p r o s p e t t i v a , d i p o r r e l e b a s i p e r l ’ u t i l i z z o d e l l ’ I m a g i n g P e t a n c h e p e r l a d i a g n o s t i c a p e d i a t r i c a . E r g o n - U 1 9 o s p i t e r à a n c h e u n o s p a z i o d e n o m i n a t o G a i a ( g r a n d e a m b i e n t e p e r l ' I n t e g r a z i o n e d i a p p a r a t i ) , u n ’ i n f r a s t r u t t u r a d o t a t a d i g r a n d i s t r u m e n t a z i o n i , l i b e r a m e n t e a c c e s s i b i l e d a p a r t e d i t u t t e l e r i c e r c a t r i c i e r i c e r c a t o r i d ’ A t e n e o , n e l p i e n o s o l c o d e l l a m i s s i o n e d e l P n r r