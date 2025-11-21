M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M a r t e d ì p r o s s i m o , 2 5 n o v e m b r e , a l s a l o n e P i o X I I i n v i a S a n t ’ A n t o n i o 5 , a M i l a n o , A v s i e C o m u n i o n e e L i b e r a z i o n e p r o m u o v o n o l ' e v e n t o ' L a p a c e è u n a v i a u m i l e . P e r c o r r i a m o l a i n s i e m e ' , o r g a n i z z a t o i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o d e l l a n u o v a ' C a m p a g n a T e n d e ' , u n a i n i z i a t i v a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e r a c c o l t a f o n d i a s o s t e g n o d i p r o g e t t i d i s v i l u p p o e d i e m e r g e n z a n e l m o n d o . L ' i n c o n t r o s a r à i n t r o d o t t o d a P a t r i z i a S a v i , p r e s i d e n t e d i A v s i e d a r à s p a z i o p o i a d a l c u n e t e s t i m o n i a n z e i n d i r e t t a d a l l a T e r r a S a n t a , c o n u n c o l l e g a m e n t o c o n i l c a r d . P i e r b a t t i s t a P i z z a b a l l a , P a t r i a r c a d i G e r u s a l e m m e d e i L a t i n i , e d a l l ’ U c r a i n a , c o n R u s l a n I s a i e v , r e s p o n s a b i l e d i A v s i i n U c r a i n a , a l l e q u a l i s e g u i r à l ’ i n t e r v e n t o d i D a v i d e P r o s p e r i , p r e s i d e n t e d e l l a F r a t e r n i t à d i C o m u n i o n e e L i b e r a z i o n e , c h e a p p r o f o n d i r à i l t e m a d e l l a c a m p a g n a e c o s a s i g n i f i c a c h e l a p a c e è ' u n a v i a u m i l e ' d a p e r c o r r e r e i n s i e m e . M o d e r a E l i s a b e t t a S o g l i o , g i o r n a l i s t a d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a . L a C a m p a g n a T e n d e , c h e h a q u a s i t r e n t a e d i z i o n i a l l e s p a l l e , p u n t a i n q u e s t o n u o v o a n n o a r a c c o g l i e r e f o n d i i n p a r t i c o l a r e p e r p r o g e t t i d i e m e r g e n z a o s v i l u p p o i n P a l e s t i n a , U c r a i n a , S i r i a , L i b a n o , G i o r d a n i a e I t a l i a . I n p a r t i c o l a r e i n P a l e s t i n a , A v s i s o s t i e n e l e f a m i g l i e g a z a w e c o l l a b o r a n d o c o n i l P a t r i a r c a t o l a t i n o d i G e r u s a l e m m e p e r f o r n i r e a i u t i e b e n i e s s e n z i a l i d i s t r i b u i t i t r a m i t e l a p a r r o c c h i a d e l l a S a c r a F a m i g l i a , m e n t r e i n C i s g i o r d a n i a c o l l a b o r a c o n l a C u s t o d i a d i T e r r a S a n t a p e r i l p a g a m e n t o d e l l e t a s s e s c o l a s t i c h e , l e a t t i v i t à e x t r a c u r r i c u l a r i , l a p r e v e n z i o n e d e l l ’ a b b a n d o n o s c o l a s t i c o e c o r s i p e r i l s o s t e g n o p s i c o s o c i a l e d e i b a m b i n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e . I n U c r a i n a , A v s i o p e r a c o n u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o c h e c o m b i n a e d u c a z i o n e , p r o t e z i o n e d e l l ’ i n f a n z i a e s u p p o r t o p s i c o s o c i a l e n e i C o m m u n i t y C e n t e r , s p a z i s i c u r i c h e o f f r o n o a t t i v i t à r i c r e a t i v e , d o p o s c u o l a , s u p p o r t o p s i c o l o g i c o e a s s i s t e n z a a i g e n i t o r i . I n S i r i a , d o v e a n n i d i i n s t a b i l i t à e g u e r r a h a n n o c a u s a t o i l c r o l l o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , A v s i h a a v v i a t o i l p r o g e t t o o s p e d a l i a p e r t i o f f r e n d o c u r e g r a t u i t e i n d u e o s p e d a l i a D a m a s c o e u n o a d A l e p p o . N e l 2 0 2 4 l ’ i n i z i a t i v a s i è e v o l u t a n e l p r o g e t t o ' d i s p e n s a r i d e l l a s p e r a n z a ' : s e i s t r u t t u r e s a n i t a r i e t e r r i t o r i a l i , f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l i a n c h e d a i v i l l a g g i p i ù i s o l a t i , o f f r o n o v i s i t e m e d i c h e , e s a m i d i a g n o s t i c i , f a r m a c i , s u p p o r t o p s i c o l o g i c o e f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e l o c a l e . S i s t i m a c h e n e l c o r s o d e l 2 0 2 6 i l p r o g e t t o r a g g i u n g e r à o l t r e 6 0 . 0 0 0 p e r s o n e . I n L i b a n o , A v s i è p r e s e n t e n e l s u d d e l P a e s e c o n i l c e n t r o F a d a i i , u n a s t r u t t u r a a m p i a e a c c o g l i e n t e d i s e g n a t a d a l l ’ a r c h i t e t t o M a r i o B o t t a , c h e h a d o n a t o i l p r o g e t t o . A v s i o r g a n i z z a c o r s i d i r e c u p e r o s c o l a s t i c o , s o s t e g n o p s i c o s o c i a l e , a t t i v i t à r i c r e a t i v e e c e n t r i e s t i v i , d i s t r i b u i s c e a i u t i u m a n i t a r i e c o o r d i n a p r o g e t t i d i r i c o s t r u z i o n e c o n g l i s t a k e h o l d e r s l o c a l i . A d o g g i i l c e n t r o o s p i t a o l t r e 1 . 3 0 0 b a m b i n i e l e l o r o f a m i g l i e . I n G i o r d a n i a , A v s i h a a v v i a t o u n p r o g e t t o p e r s e n s i b i l i z z a r e i g i o v a n i e l a c o m u n i t à l o c a l e a l l a b e l l e z z a e a l l a s t o r i a d e l p a e s e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l a m e m o r i a c o l l e t t i v a . L ’ i n i z i a t i v a s i c o n c e n t r a s u l l a s a l v a g u a r d i a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i m o n u m e n t i e a i s i t i a r c h e o l o g i c i c r i s t i a n i , a t t r a v e r s o p e r c o r s i e d u c a t i v i e f o r m a t i v i r i v o l t i a c i r c a 1 . 2 0 0 s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i , u n i v e r s i t à e g r u p p i s c o u t . I n I t a l i a , A v s i c o l l a b o r a c o n F a m i g l i e p e r l ’ A c c o g l i e n z a p e r s o s t e n e r e i m i n o r i s t r a n i e r i n o n a c c o m p a g n a t i ( M s n a ) o f f r e n d o f o r m a z i o n e e s u p p o r t o a l l e f a m i g l i e c h e l i a c c o l g o n o i n a f f i d o . N e l 2 0 2 3 s o n o s t a t i c e n s i t i 2 3 . 2 2 6 M s n a , s o p r a t t u t t o a d o l e s c e n t i c h e n e c e s s i t a n o d i p u n t i d i r i f e r i m e n t o s t a b i l i e p e r c o r s i c o n c r e t i d i i n t e g r a z i o n e . I l p r o g e t t o p r o m u o v e e v e n t i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , a c c o m p a g n a l e f a m i g l i e v e r s o l e i n i z i a t i v e l o c a l i g i à a t t i v e e g a r a n t i s c e s o s t e g n o e c o n o m i c o e f o r m a z i o n e c o n t i n u a a c h i a c c o g l i e i m i n o r i .