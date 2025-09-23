M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S e g n i c o m p a t i b i l i c o n u n a m o r t e p e r a s f i s s i a . E ' i l p r i m o r e s p o n s o d e l l e a n t i c i p a z i o n i d e l l ' a u t o p s i a s u l c o r p o d i M a u r i z i o R e b u z z i n i , 7 4 a n n i , d e c e d u t o m e r c o l e d ì s e r a a l l ' o s p e d a l e F a t e b e n e f r a t e l l i d i M i l a n o , d o p o e s s e r e s t a t o t r o v a t o d a l f i g l i o F i l i p p o n e l s u o s t u d i o f o t o g r a f i c o i n v i a Z u r e t t i , i n z o n a s t a z i o n e C e n t r a l e . I p r i m i r i s u l t a t i - l ' i p o t e s i p r e v a l e n t e è c h e l a v i t t i m a s i a s t a t a s o f f o c a t a - d o v r a n n o e s s e r e a p p r o f o n d i t i e c o n f e r m a t i t r a m i t e e s a m i i s t o l o g i c i . S u l c a s o i n d a g a l a s q u a d r a M o b i l e c o o r d i n a t a d a l l a p m M a r i a C r i s t i n a R i a .