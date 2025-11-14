M i l a n o , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P r o m o z i o n e d e l l a m o b i l i t à p u b b l i c a e e d u c a z i o n e a l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e , s o n o g l i o b i e t t i v i d e l n u o v o p r o g e t t o d i A t m ' S i c u r a m e n t e ' , u n g i o c o d i d a t t i c o r i v o l t o a b a m b i n e e b a m b i n i e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i p e r p r o m u o v e r e l e r e g o l e d e l l a s t r a d a e l ’ u s o c o n s a p e v o l e d e i m e z z i p u b b l i c i . L ' i n i z i a t i v a n a s c e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a s s o c i a z i o n e L o r e n z o G u a r n i e r i , G i u n t i E d i t o r e e G i u n t i S c u o l a c o n l o s c o p o d i i n s e g n a r e a r i c o n o s c e r e l o s p a z i o u r b a n o c o m e u n a m b i e n t e c o m u n e , r e g o l a t o d a n o r m e e d a c o m p o r t a m e n t i r i s p e t t o s i . C o n i l p r o g e t t o ' S i c u r a m e n t e ' A t m d i v e n t a a m b a s s a d o r d e l l ’ e d u c a z i o n e a l l a m o b i l i t à s i c u r a d e i f u t u r i ' a d u l t i ' e p r o t a g o n i s t i d i M i l a n o p r o s e g u e n d o n e l s u o r u o l o p u b b l i c o d i a z i e n d a a t t i v a n e l p r o m u o v e r e v a l o r i d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . U n i m p e g n o c h e A t m p o r t a a v a n t i d a a n n i a n c h e a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d i i n i z i a t i v e e d i c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p e r d i f f o n d e r e u n a c u l t u r a s e m p r e p i ù i n c l u s i v a . G i à 3 0 0 i k i t ' S i c u r a m e n t e ' c h e s o n o s t a t i d i s t r i b u i t i n e l l e s c u o l e p r i m a r i e d e l t e r r i t o r i o m i l a n e s e e a l t r i 2 0 0 v e r r a n n o c o n s e g n a t i n e i p r o s s i m i g i o r n i . L a c o n f e z i o n e c o n t i e n e u n l i b r o e u n a m a p p a i l l u s t r a t a d e l l a c i t t à d o v e v e n g o n o r a f f i g u r a t i t u t t i i m e z z i d i A t m c h e c o n d i v i d o n o l e s t r a d e c o n p e d o n i , a u t o m o b i l i s t i , c i c l i s t i e m o l t o a l t r o , e s u l l a q u a l e b a m b i n e e b a m b i n i p o s s o n o i m p a r a r e a v i v e r e M i l a n o i n s i c u r e z z a e a m u o v e r s i c o n r e s p o n s a b i l i t à . " C o s a f a m u o v e r e M i l a n o ? " è i n v e c e i l t i t o l o d e l l i b r o c h e s p i e g a , a t t r a v e r s o r a c c o n t i s e m p l i c i e d i v e r t e n t i , c o m e i m e z z i p u b b l i c i s i a n o l a s c e l t a m i g l i o r e p e r g l i s p o s t a m e n t i i n c i t t à : t r a m , b u s , f i l o b u s , l a r e t e m e t r o p o l i t a n a e i l b i k e s h a r i n g c o n l e b i c i d i B i k e M i , i n f a t t i , c o n t r i b u i s c o n o a l l a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e l l a m o b i l i t à d i M i l a n o . L a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e i l r i n n o v o d e i m e z z i è u n o d e i p i l a s t r i d e g l i i n v e s t i m e n t i d i A t m c h e a t t r a v e r s o i l P i a n o ' F u l l e l e c t r i c ' p r e v e d e l a c o n v e r s i o n e a l l ’ e l e t t r i c o d e l l ’ i n t e r a f l o t t a d i 1 . 2 0 0 a u t o b u s , c o n i l r a g g i u n g i m e n t o d e l 5 0 % d e g l i e - b u s e n t r o i l p r o s s i m o a n n o . T u t t e l e s c u o l e p r i m a r i e d i M i l a n o e c i t t à m e t r o p o l i t a n a p o s s o n o a d e r i r e a l p r o g e t t o r e g i s t r a n d o s i a l l i n k : w w w . g i u n t i s c u o l a . i t / s i c u r a m e n t e - g i o c o - p e r - v i v e r e - i n s i e m e - l a - s t r a d a - a t m