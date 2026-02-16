( A d n k r o n o s ) - O l t r e a i d u e a r c h i s t a r , i l p r o c e s s o c h e i n i z i e r à a d a p r i l e v e d e i m p u t a t o l ' a r c h i t e t t o P i e r P a o l o T a m b u r e l l i , A n g e l o R a f f a e l e L u n a t i e G i a n c a r l o F l o r i d i c h e l a v o r a v a n o a l l ' e p o c a d e i f a t t i n e l l o s t e s s o d i p a r t i m e n t o u n i v e r s i t a r i o c o n B o e r i e Z u c c h i , e A n d r e a C a p u t o c h e d i B o e r i è s t a t o a l l i e v o e c o l l a b o r a t o r e e c h e a l l a f i n e a r r i v e r à t e r z o n e l l a g r a d u a t o r i a d e l c o n c o r s o i n t e r n a z i o n a l e d e l 2 0 2 2 s u l l ' o p e r a c h e s o r g e n e l l a z o n a c e n t r a l e d i P o r t a V i t t o r i a . N e l l a c h i u s u r a i n d a g i n e f i r m a t a d a i p u b b l i c i m i n i s t e r i G i a n c a r l a S e r a f i n i , P a o l o F i l i p p i n i e M a u r o C l e r i c i , s i s o t t o l i n e a c o m e B o e r i e Z u c c h i a b b i a n o " c o n c o r d a t o " d i n o n e s c l u d e r e i p r o g e t t i r e c i p r o c a m e n t e f a v o r i t i , c o m e B o e r i s i a s t a t o c o n t a t t a t o i n p i ù o c c a s i o n i d a T a m b u r e l l i c o n l ' i n t e n z i o n e d i i n f l u i r e s u l l a g a r a i n t e r n a z i o n a l e e c o m e Z u c c h i a b b i a o m e s s o d i d i c h i a r a r e , d o p o l a p r o p r i a n o m i n a a c o m m i s s a r i o , l a p r e s e n z a d i u n c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i c o n F l o r i d i e L u n a t i ( O n s i t e s t u d i o ) , " n o n o s t a n t e f o s s e c o n s a p e v o l e d e l l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e a l c o n c o r s o , c o m e d a l l o s t e s s o a m m e s s o i n s e d e d i i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o d a v a n t i a l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i " . U n p r e s u n t o r a g g i r o - v i o l a n d o l a r e g o l a d e l l ' a n o n i m a t o - c h e h a p e r m e s s o a l g r u p p o d i p r o f e s s i o n i s t i v i n c i t o r e d i a c c a p a r r a r s i u n p r o g e t t o d i o l t r e 8 , 6 m i l i o n i d i e u r o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a B e i c . A c c u s e c h e t u t t i g l i i m p u t a t i h a n n o s e m p r e r e s p i n t o .