M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a a p e r t o u n f a s c i c o l o s u l l a s p a r a t o r i a c h e i e r i , d o m e n i c a 1 f e b b r a i o , s t a v a c o s t a n d o l a v i t a a L i u W e n h a m , c h e h a s p a r a t o a i p o l i z i o t t i i n z o n a R o g o r e d o e d è s t a t o c o l p i t o . L ' u o m o , f o r s e c o n d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i , d o p o a v e r r u b a t o l a p i s t o l a a u n a g u a r d i a g i u r a t a , h a a v u t o u n c o n f l i t t o a f u o c o c o n g l i a g e n t i c h e l o h a n n o i n t e r c e t t a t o i n s t r a d a . L ' i n d a g i n e , a f f i d a t a a l l a p m S i m o n a F e r r a i u o l o e a l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a d o v r à r i c o s t r u i r e l ' e s a t t a d i n a m i c a d i q u a n t o a c c a d u t o e i l p r o f i l o d e l 3 0 e n n e , n o n r e g o l a r e i n I t a l i a , f e r m a t o d a g l i a g e n t i t r e v o l t e n e g l i u l t i m i q u a t t r o g i o r n i . S e l a p o s i z i o n e d e l f e r i t o , r i c o v e r a t o i n c o n d i z i o n i g r a v i s s i m e , è p i ù c e r t a - p o t r e b b e r i s p o n d e r e d i r a p i n a a g g r a v a t a e t e n t a t o o m i c i d i o - , i n P r o c u r a s i v a l u t a i n v e c e i l t i p o d i c o n t e s t a z i o n e d a c o n t e s t a r e a l p o l i z i o t t o , u n ' i s c r i z i o n e " c o m e a t t o d o v u t o " p e r p o t e r c o n s e n t i r e a n c h e a l l ' a g e n t e d i p o t e r p a r t e c i p a r e c o n p r o p r i c o n s u l e n t i e d i m o s t r a r e c h e i l c o l p o è s t a t o e s p l o s o c o m e l e g i t t i m a d i f e s a .