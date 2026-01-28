M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - H a v i s t o o g g i i l v i a a l M i l a n o L u i s s H u b " I l t u o m o n d o , d o m a n i " , c i c l o d i i n t e r v i s t e a c u r a d e l g i o r n a l i s t a e s c r i t t o r e M a s s i m o N a v a , p e n s a t o p e r d a r e v o c e a i p r o t a g o n i s t i d e l l a v i t a c u l t u r a l e , p r o f e s s i o n a l e e s c i e n t i f i c a m i l a n e s e e n a z i o n a l e . O s p i t e d e l l a s e r a t a , i l S o v r i n t e n d e n t e e D i r e t t o r e A r t i s t i c o d e l T e a t r o a l l a S c a l a d i M i l a n o , F o r t u n a t o O r t o m b i n a , a l l a s u a “ p r i m a ” a l M i l a n o L u i s s H u b . F i g u r a d i r i f e r i m e n t o d e l l a s c e n a c u l t u r a l e i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e , O r t o m b i n a h a r a c c o n t a t o i l p r o p r i o p e r c o r s o p e r s o n a l e e l a s u a v i s i o n e s u l r u o l o d e l l a c u l t u r a c o m e f a t t o r e c h i a v e d i s v i l u p p o e c o e s i o n e p e r l a c o m u n i t à . P r e s e n t e a l l ' e v e n t o a n c h e i l D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l a L u i s s , R i t a C a r i s a n o . G l i i n c o n t r i , a p e r t i a l l a c i t t a d i n a n z a , o f f r i r a n n o u n o s p a z i o d i d i a l o g o p e r i n t e r p r e t a r e i l p r e s e n t e e r i f l e t t e r e s u l f u t u r o a l l a l u c e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i p o l i t i c h e , e c o n o m i c h e , s o c i a l i e t e c n o l o g i c h e i n c o r s o . “ C o n q u e s t a i n i z i a t i v a l a L u i s s e s p o r t a n o n s o l o i l s u o m o d e l l o d i f o r m a z i o n e , m a a n c h e l a v o c a z i o n e a e s s e r e p a r t e a t t i v a d e l t e s s u t o c i t t a d i n o , c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e , n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o , r e l a z i o n i e s i g n i f i c a t i c o n d i v i s i . I n q u e s t o o r i z z o n t e , l ’ a v v i o d e l c i c l o d i i n c o n t r i a l n o s t r o H u b d i M i l a n o r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e u l t e r i o r e d e l l ’ a t t e n z i o n e c h e l ’ U n i v e r s i t à r i s e r v a a i n t e r p r e t i d i e c c e l l e n z a d e l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a , c a p a c i d i o r i e n t a r e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e d a r e p r o f o n d i t à a l l a v i t a c o l l e t t i v a " h a a f f e r m a t o i l P r e s i d e n t e d e l l ' U n i v e r s i t à L u i s s , G i o r g i o F o s s a , a p r e n d o i l a v o r i . S a r a n n o n u m e r o s i i v o l t i n o t i c h e , o g n i m e s e , s i c o n f r o n t e r a n n o a l M i l a n o L u i s s H u b , s u i t e m i p i ù d i v e r s i : d a l c i n e m a a l l a m o d a , d a l l ’ i n f o r m a z i o n e a l l a s a l u t e , p a s s a n d o p e r i l v o l o n t a r i a t o . T r a q u e s t i : l ’ a t t r i c e C r i s t i a n a C a p o t o n d i , i l d i r e t t o r e d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a , L u c i a n o F o n t a n a , i l c o - f o n d a t o r e d i S . E g i d i o , M o n s i g n o r V i n c e n z o P a g l i a , l a t o p m a n a g e r S a b i n a B e l l i , i l c h i r u r g o P a o l o V e r o n e s i e m o l t i a l t r i . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , i l M i l a n o L u i s s H u b s i c o n f e r m a l a b o r a t o r i o e p o l o c u l t u r a l e i n d i a l o g o c o n l a c i t t à , u n c o n t e s t o i s p i r a z i o n a l e i n c u i i d e e , t e s t i m o n i a n z e e s a p e r i s i i n c o n t r a n o e o r i e n t a n o i l d i b a t t i t o s u i g r a n d i t e m i c o n t e m p o r a n e i . N a t o n e l 2 0 1 7 d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a C o m u n e d i M i l a n o , U n i v e r s i t à L u i s s , F o n d a z i o n e G i a c o m o B r o d o l i n i e I t a l i a c a m p , e s i t u a t o i n V i a M a s s i m o D ’ A z e g l i o , 3 , n e l c u o r e d e l l ’ I n n o v a t i o n D i s t r i c t , l ’ H u b , è u n e c o s i s t e m a u r b a n o d e d i c a t o a l l a s p e r i m e n t a z i o n e d i m o d e l l i i n n o v a t i v i d i f o r m a z i o n e , i m p r e n d i t o r i a l i t à e c o l l a b o r a z i o n e s o c i a l e .