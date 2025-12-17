M i l a n o , 1 7 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - L a B a n c a e u r o p e a p e r g l i i n v e s t i m e n t i ( B e i ) s o s t i e n e c o n u n f i n a n z i a m e n t o d i 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o i l p i a n o d i i n v e s t i m e n t i 2 0 2 5 - 2 0 2 9 d i M M S . p . A . , l a s o c i e t à d e l C o m u n e d i M i l a n o c h e g e s t i s c e i l s e r v i z i o i d r i c o i n t e g r a t o p e r c i r c a 1 , 4 m i l i o n i d i r e s i d e n t i , p a r i a u n a d o m a n d a c o m p l e s s i v a d i c i r c a 2 m i l i o n i d i p e r s o n e , i n c l u d e n d o p e n d o l a r i e v i s i t a t o r i . L ’ a c c o r d o , c h e c a d e n e l 7 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d a l l a f o n d a z i o n e d i M M , è s t a t o a n n u n c i a t o o g g i d a G e l s o m i n a V i g l i o t t i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a B e i , e d a F r a n c e s c o M a s c o l o , A m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M M S . p . A . L ’ o p e r a z i o n e , l a s e c o n d a t r a l a B e i e M M d o p o q u e l l a d a 7 0 m i l i o n i s i g l a t a n e l 2 0 1 6 , è s o s t e n u t a d a l l a g a r a n z i a I n v e s t E U , i l p r o g r a m m a d i i n v e s t i m e n t i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a a t t r a v e r s o i l q u a l e l a B e i h a g i à a t t i v a t o o l t r e 4 m i l i a r d i d i e u r o i n I t a l i a . L e r i s o r s e m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a l l a B e i c o n s e n t i r a n n o a l l a s o c i e t à d i a t t u a r e i l p r o p r i o p i a n o d i i n v e s t i m e n t i , r e g o l a r m e n t e c o n c o r d a t o c o n l ’ U f f i c i o d ’ A m b i t o d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o e l ’ A u t o r i t à d i R e g o l a z i o n e p e r E n e r g i a R e t i e A m b i e n t e ( A R E R A ) . I l p r o g r a m m a d i i n v e s t i m e n t i d i M M p u n t a a d a u m e n t a r e l ’ a f f i d a b i l i t à e l a r e s i l i e n z a d e l l a f o r n i t u r a i d r i c a d i f r o n t e a g l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i e s t r e m i , c o m e s i c c i t à e p i o g g e i n t e n s e , n o n c h é i n c r e m e n t a r e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e l s e r v i z i o e s v i l u p p a r e i p r o g e t t i d i e c o n o m i a c i r c o l a r e c o l l e g a t i a l l a r a c c o l t a e t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e r e f l u e . I l f i n a n z i a m e n t o d e l l a B e i , g r a z i e a l l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i d i r a c c o l t a s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i i n t e r m i n i d i t a s s i d i i n t e r e s s e , g a r a n t i r à a M M c o n d i z i o n i f i n a n z i a r i e p i ù f a v o r e v o l i r i s p e t t o a i c a n a l i b a n c a r i t r a d i z i o n a l i , s i a i n t e r m i n i d i c o s t o c h e d i d u r a t a , r a f f o r z a n d o u l t e r i o r m e n t e l a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a e a c c e l e r a n d o l a r e a l i z z a z i o n e d e i p r o g e t t i . “ Q u e s t o f i n a n z i a m e n t o t e s t i m o n i a i l r u o l o d e l l a B e i c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i f i n a n z i a t o r i p u b b l i c i a l i v e l l o m o n d i a l e n e l s e t t o r e i d r i c o e r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r p o t e n z i a r e l e i n f r a s t r u t t u r e i d r i c h e d e l l a c i t t à d i M i l a n o , r e n d e n d o i l s e r v i z i o p i ù r e s i l i e n t e , s i c u r o e d e f f i c i e n t e , ” h a c o m m e n t a t o G e l s o m i n a V i g l i o t t i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a B e i “ L ’ a c c o r d o c o n B e i a r r i v a i n u n m o m e n t o s t o r i c o m o l t o i m p o r t a n t e p e r i g e s t o r i i d r i c i – s o t t o l i n e a l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M M F r a n c e s c o M a s c o l o – c o n l ’ e n t r a t a i n v i g o r e d e l l e n u o v e d i r e t t i v e e d i l v a r o d e l l a W a t e r R e s i l i e n c e S t r a t e g y d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . M M è p r o n t a a r a c c o g l i e r e l e n u o v e s f i d e c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e l e p e r f o r m a n c e . I n f a t t i , a n c h e g r a z i e a g l i i n v e s t i m e n t i d e g l i u l t i m i a n n i , a M i l a n o l e p e r d i t e d i r e t e s o n o r i d o t t e a l l ’ 1 1 % , a f r o n t e d i u n a m e d i a n a z i o n a l e d e l 4 0 % , m a n t e n e n d o u n a t a r i f f a t r a l e p i ù b a s s e d ’ E u r o p a ” .