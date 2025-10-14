R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i v o t e r à d o m a n i a M o n t e c i t o r i o l a m o z i o n e s o t t o s c r i t t a d a P d , A v s , P i ù E u r o p a e I t a l i a V i v a c h e c h i e d e l o s t o p d e l m e m o r a n d u m c o n l a L i b i a i n m a t e r i a d i i m m i g r a z i o n e . " V o t e r e m o d o m a n i e c h i a r a m e n t e i n v i t i a m o t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e a v o t a r e i n s i e m e a n o i p e r d i r e b a s t a a q u e s t o m e m o r a n d u m . I l n o s t r o i m p e g n o s a r à t o t a l e p e r f e r m a r l o " , h a d e t t o E l l y S c h l e i n c h e , c o n N i c o l a F r a t o i a n n i e R i c c a r d o M a g i , è i n t e r v e n u t a a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d e l l e a s s o c i a z i o n i d e l s e t t o r e . L a s e g r e t a r i a d e l P d , t r a i f i r m a t a r i d e l t e s t o , h a r i c o r d a t o c o m e d i e t r o q u e l m e m o r a n d u m c i s i a n o " r i p e t u t e v i o l a z i o n i d e i p i ù b a s i l a r i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i , v i o l a z i o n i e f f e t t u a t e a n c h e i n m e z z o a l m a r e " . " N o i - h a s o t t o l i n e a t o S c h l e i n - c o n t i n u e r e m o a i n s i s t e r e i n q u e s t a b a t t a g l i a . E c i r i v o l g i a m o a l g o v e r n o c h e h a l ' o c c a s i o n e d i m e t t e r e f i n e a q u e s t o m e m o r a n d u m . Q u e s t a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a i n i z i a t o i l s u o m a n d a t o d i c e n d o c h e n o n e r a r i c a t t a b i l e . E p p u r e n o n h a n n o a n c o r a s p i e g a t o c o m e m a i h a n n o d e c i s o d i l i b e r a r e u n t o r t u r a t o r e l i b i c o e c o n u n v o l o d i S t a t o r i p o r t a r l o i n L i b i a d o v e p o t e v a c o n t i n u a r e a c a l p e s t a r e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l l e p e r s o n e c o n g l i o m i c i d i e g l i s t u p r i d i c u i è a c c u s a t o d a l l a C o r t e P e n a l e I n t e r n a z i o n a l e " . P e r F r a t o i a n n i i l m e m o r a n d u m " è s t a t o f i n d a l l ' i n i z i o u n a s c e l t a d r a m m a t i c a m e n t e s b a g l i a t a " . A n c h e " p e r c h é , c o m e t u t t e l e m i s u r e c h e i n q u e s t i a n n i h a n n o c o s t e l l a t o l e s t r a t e g i e p o l i t i c h e s u l t e m a d e l l ' i m m i g r a z i o n e , s i è m o s s a s u l t e r r e n o d e l l ' e m e r g e n z a d i f r o n t e a d u n f e n o m e n o c h e è t u t t o t r a n n e c h e e m e r g e n z i a l e e c h e h a i n v e c e c a r a t t e r i d i n a t u r a s t r u t t u r a l e . S o l o q u e s t o b a s t e r e b b e p e r d e f i n i r n e l ' a s s o l u t a i n e f f i c a c i a , o l t r e c h e , d i c i a m o , d i c a r a t t e r e i n a c c e t t a b i l e s u l f e n o m e n o p o l i t i c o , e t i c o , u m a n i t a r i o " . " T u t t o q u e s t o - o s s e r v a i l l e a d e r d i A v s - s i è p r o t r a t t o n e g l i a n n i , n o n o s t a n t e s i s i a n o m o l t i p l i c a t e l e e v i d e n z e d i t u t t o q u e l l o c h e , d i e t r o l a c o p e r t u r a d i u n a c c o r d o a p p a r e n t e m e n t e s i g l a t o t r a r i s p e t t a t i i n t e r l o c u t o r i , s i p r o d u c e v a s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . E v i d e n z e i n n u m e r e v o l i , a u t o r e v o l i s s i m e , d i f r o n t e a l l e q u a l i s i è s c e l t o s e m p l i c e m e n t e d i c h i u d e r e g l i o c c h i . H o a p p e n a l e t t o i l t e s t o d e l l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a d i d o m a n i , è i m p r e s s i o n a n t e . N o n c ' è n e m m e n o u n a c c e n n o d i c r i t i c a " a l m e m o r a n d u m . M a g i r i l e v a c o m e l a m o z i o n e s i a " u n f a t t o p o l i t i c o i m p o r t a n t e e p o s i t i v o . I o s o n o a n d a t o a r i v e d e r e t u t t e l e o c c a s i o n i n e l l e q u a l i s i e r a d i s c u s s o d i m e m o r a n d u m n e g l i a n n i , d e l m e m o r a n d u m I t a l i a - L i b i a , e d e v o d i r e n o i f i n d a l l ' i n i z i o s i a m o s t a t i c o n t r a r i . S i a m o s t a t i c o n t r a r i p e r d e l l e q u e s t i o n i c h e c i s e m b r a v a n o i n s u p e r a b i l i . Q u e s t o è u n m e m o r a n d u m c h e v e n n e s i g l a t o c o n l ' o b i e t t i v o d i c o n t r a s t a r e l ' i m m i g r a z i o n e i l l e g a l e m a l a q u a l i f i c a i l l e g a l e d e l l ' i m m i g r a z i o n e n o n e r a q u e l l a d e l d i r i t t o i t a l i a n o , d e l d i r i t t o u m a n o , e r a q u e l l a d e l l a l e g g e l i b i c a " . A l m o m e n t o l a m o z i o n e n o n è s t a t a i n v e c e s o t t o s c r i t t a d a l M o v i m e n t o 5 S t e l l e c h e h a p r e s e n t a t o u n p r o p r i o t e s t o i n c u i s i c h i e d e n o n l o s t o p m a l a " r e v i s i o n e " d e l m e m o r a n d u m . L o h a s p i e g a t o i n a u l a , o g g i d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e , F r a n c e s c o S i l v e s t r i : " N o n f o s s e p e r l ' o p p o s i z i o n e " , l a m a g g i o r a n z a " p r o c e d e r e b b e a l t a c i t o r i n n o v o d e l m e m o r a n d u m I t a l i a - L i b i a , m e n t r e c ' è b i s o g n o d i u n a r e v i s i o n e s e r i a e t r a s p a r e n t e , d i u n d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e , n o n p e r i d e o l o g i a m a p e r r e a l i s m o p e r c h é s e u n o s t r u m e n t o n o n f u n z i o n a l o s i c a m b i a . I n q u e s t i o t t o a n n i l e p a r t e n z e d a l l a L i b i a n o n s o n o d i m i n u i t e m a s o n o a u m e n t a t e . P e r q u e s t o i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e c h i e d e d i r i v e d e r e q u e s t o m e m o r a n d u m . S e n z a u n p r e s i d i o d e m o c r a t i c o , d e l e g a r e l a g e s t i o n e d e i f l u s s i a l l e m i l i z i e l i b i c h e s i g n i f i c a d a r e l o r o i n m a n o d e g l i s t r u m e n t i p e r d a n n e g g i a r c i . V o g l i a m o c o n o s c e r e l e s p e s e , l e c l a u s o l e e s o p r a t t u t t o i r i s u l t a t i d i q u e s t o m e m o r a n d u m " .