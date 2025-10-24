R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o o g g i n o n c o n s e n t e s u p e r f i c i a l i t à d i a n a l i s i . T r a g l i a l t r i n e c o n s e g u e , n e l m e d i o p e r i o d o , u n a s p e t t o : q u e l l o d i e v i t a r e u n a p e r d i t a a m p i a , r i l e v a n t e d i l a v o r a t o r i a t t i v i e u n i m p o v e r i m e n t o s t r u t t u r a l e d e l w e l f a r e . Q u e s t o a s p e t t o s i a g g i u n g e a q u e l l o , d i p r i o r i t a r i a g r a n d e p r e o c c u p a z i o n e , d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o p r o g r e s s i v o e r a p i d o d e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e e d e l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a . I n q u e s t e r i f l e s s i o n i s i i n s e r i s c e q u a n t o h a d e t t o i l C a v a l i e r Z o b e l e a p r o p o s i t o d e l l ’ i m m i g r a z i o n e - f e n o m e n o e p o c a l e i n t u t t i i c o n t i n e n t i - c h e s i p r e s e n t a n e l l a s u a c o m p l e s s i t à e a n c h e n e l s u o c o n t r i b u t o a l l o s v i l u p p o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e i n s e g n e a i C a v a l i e r i d e l l a v o r o n o m i n a t i i l 2 g i u g n o s c o r s o . " I l l a v o r o i t a l i a n o - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v i v e g i à p e r c i r c a i l 1 0 % d i p r e s e n z a s t r a n i e r a , c o n d u e m i l i o n i e m e z z o d i l a v o r a t o r i . S i t r a t t a d i u n a p p o r t o a m p i o a l l a r i c c h e z z a n a z i o n a l e . N e l l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e – c h e c i a u g u r i a m o t r o v i n o f i n a l m e n t e ’ U n i o n e e u r o p e a p i ù c o n s a p e v o l e c h e i n p a s s a t o d e l l a l o r o d i m e n s i o n e s o v r a n a z i o n a l e - s i p o n e d a m o l t o t e m p o l ’ e s i g e n z a d i u n s i s t e m a p e r r e g o l a r e i n m o d o p o s i t i v o i l f e n o m e n o . I n q u e s t o a m b i t o – c o m e t a n t i i m p r e n d i t o r i s a n n o e h a n n o d a t e m p o c o m p r e s o - s o n o c e n t r a l i l a q u e s t i o n e d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l a l e g a l i t à d e g l i a c c e s s i . N e c o n s e g u i r e b b e , o l t r e a l c o n t r a s t o a l d i s o r d i n e d e l l ’ i m m i g r a z i o n e c l a n d e s t i n a , u n a s c o n f i t t a d e i c r u d e l i t r a f f i c a n t i d i e s s e r i u m a n i , l a c u i a z i o n e c r i m i n a l e p r o v o c a , q u a s i g i o r n o p e r g i o r n o , v i t t i m e i n n o c e n t i c h e n o n p o s s o n o l a s c i a r e i n d i f f e r e n t i l e n o s t r e c o s c i e n z e " . " V a a g g i u n t o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - c h e l ’ i n t e g r a z i o n e n o n è s e m p l i c e m e n t e e s e r c i z i o d i u m a n i t à e i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o . È u n a s f i d a i m p o r t a n t e p e r l a n o s t r a c o n v i v e n z a c i v i l e , p e r l a c a p a c i t à d i p e r s e g u i r e g l i o b i e t t i v i d i c o e s i o n e s o c i a l e i n d i c a t i d a l l a C o s t i t u z i o n e , n e l l ’ a f f e r m a z i o n e d i p r i n c i p i c o m e e g u a g l i a n z a e l i b e r t à " .