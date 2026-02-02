R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l c h e d e n u n c i a n o l e O n g è t e r r i f i c a n t e . S e c o n d o i d a t i d i R e f u g e e s i n L i b y a a m m o n t e r e b b e r o a p i ù d i m i l l e i m o r t i i n m a r e i n o c c a s i o n e d e l c i c l o n e H a r r y . U n o s c e n a r i o t e r r i b i l e d i f r o n t e a l q u a l e n o n s i p u ò r e s t a r e i n s i l e n z i o , e s s e n d o i n p r e s e n z a d i u n a s t r a g e s c o n v o l g e n t e . I l M e d i t e r r a n e o è d i v e n t a t a u n a e n o r m e f o s s a c o m u n e , d o v e i t r o p p i m o r t i n o n h a n n o n e m m e n o u n n o m e . C i ò c h e s t a s u c c e d e n d o s o t t o i n o s t r i o c c h i d o v r e b b e s c u o t e r e l e c o s c i e n z e , a n c h e q u e l l a d e l n o s t r o g o v e r n o , c h e p e n s a s o l o a m o s t r a r e l a f a c c i a f e r o c e e c h i u d e g l i o c c h i d i f r o n t e a v i t e s p e z z a t e d i d o n n e , u o m i n i , b a m b i n e , b a m b i n i " . C o s ì i n u n a n o t a P i e r f r a n c e s c o M a j o r i n o , r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e m i g r a t o r i e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " L ' o n o r e v o l e M a t t e o O r f i n i h a d e p o s i t a t o u n ' i n t e r r o g a z i o n e m o l t o p u n t u a l e c h e s o l l e c i t a i l g o v e r n o a f a r e c h i a r e z z a s u f a t t i d i s i m i l e e n t i t à e g r a v i t à . C i a u g u r i a m o c h e n e s s u n o s i s o t t r a g g a d i f r o n t e a l l a r i c e r c a d i v e r i t à " .