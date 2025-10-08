R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t r i b u n a l e d i T r a p a n i h a s o s p e s o i l s e q u e s t r o d e l l a n a v e M e d i t e r r a n e a i m p o s t o d a P i a n t e d o s i e o r a t o r n e r à i n m a r e p e r f a r e l a c o s a p i ù p a t r i o t a c h e e s i s t a : s a l v a r e v i t e u m a n e . S i t r a t t a d e l l ’ e n n e s i m o b u c o n e l l ’ a c q u a d e l l a s t r a t e g i a M e l o n i s u i m i g r a n t i , d o p o i l f l o p d e i c e n t r i i n A l b a n i a . M e l o n i e i l s u o g o v e r n o n e p r e n d a n o a t t o . O r a a t t a c c h e r a n n o i g i u d i c i , p a r l e r a n n o d i m a g i s t r a t u r a p o l i t i c i z z a t a . L a r e a l t à è c h e i l g o v e r n o v o r r e b b e p i e g a r e l a l e g g e a l s u o s a d i c o d i s e g n o . M a l ’ I t a l i a n o n è l ’ U n g h e r i a d i O r b a n d o v e l a g i u s t i z i a è a s s o g g e t t a t a a l p o t e r e p o l i t i c o ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i .