Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Il tribunale di Trapani ha sospeso il sequestro della nave Mediterranea imposto da Piantedosi e ora tornerà in mare per fare la cosa più patriota che esista: salvare vite umane. Si tratta dellennesimo buco nellacqua della strategia Meloni sui migranti, dopo il flop dei centri in Albania. Meloni e il suo governo ne prendano atto. Ora attaccheranno i giudici, parleranno di magistratura politicizzata. La realtà è che il governo vorrebbe piegare la legge al suo sadico disegno. Ma lItalia non è lUngheria di Orban dove la giustizia è assoggettata al potere politico. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.