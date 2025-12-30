R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l ’ e p o c a d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a n o r m a s u l l o s p o s t a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e p e r l e c o n v a l i d e d e i t r a t t e n i m e n t i a l l e C o r t i d ’ A p p e l l o , l e s i n i s t r e c i a t t a c c a r o n o f e r o c e m e n t e a f f e r m a n d o c h e a v r e m m o v o l u t o c a m b i a r e i l g i u d i c e n a t u r a l e e d i c e n d o c h e l a n o r m a s a r e b b e s t a t a c o s t i t u z i o n a l m e n t e i l l e g i t t i m a . O g g i l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , r i g e t t a n d o i r i c o r s i a v v e r s o l a n o r m a , c o n f e r m a c h e a v e v a m o p i e n a m e n t e r a g i o n e e f a n a u f r a g a r e i n u n b i c c h i e r d ’ a c q u a l e p o l e m i c h e p o r t a t e a v a n t i p e r s e t t i m a n e d a a s s o c i a z i o n i , O n g e p a r t e d e l l a m a g i s t r a t u r a , d a c u i è s c a t u r i t o i l r i c o r s o a l l a C o n s u l t a " . L o a f f e r m a S a r a K e l a n y , r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o I m m i g r a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " S i t r a t t a , q u i n d i , d i u n p r o v v e d i m e n t o c o r r e t t o , c h e a f f i d a l a d e c i s i o n e d i c o n v a l i d a a d u n g i u d i c e d i l i v e l l o s u p e r i o r e , p r e v e d e n d o i n p a r a l l e l o c o r r e t t i v i v o l t i a d e v i t a r e u n p o s s i b i l e s o v r a c c a r i c o p e r g l i u f f i c i . L e s i n i s t r e - c o n c l u d e K e l a n y - r i c e v o n o u n ’ a l t r a s o n o r a b a t o s t a , m o s t r a n d o s i a n c o r a u n a v o l t a m o s s e d a u n ’ i d e o l o g i a i m m i g r a z i o n i s t a c h e h a c a u s a t o a l l ’ I t a l i a s o l o d a n n i e v i d e n t i . L a s e r i e t à d e l l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e d i q u e s t o g o v e r n o , i n v e c e . o t t i e n e c o s t a n t i r i c o n o s c i m e n t i . C o n t i n u e r e m o a d a n d a r e a v a n t i s e n z a a r r e t r a r e d i u n m i l l i m e t r o ” .