R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n t o r n a n o i n u m e r i : è u n o s p r e c o d i d e n a r o p u b b l i c o c h e i n v e c e s e r v i r e b b e p e r e s e m p i o a s o s t e n e r e l e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à e u n a c r e s c i t a e c o n o m i c a c h e n o n c ’ è . Q u e s t o G o v e r n o n o n h a r e a l i z z a t o n i e n t e d i u t i l e , a n z i s i s o n o s o l o m o s s i c o n t r o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , p o r t a n d o a v a n t i u n a s p e s a i n g e n t e d i d e n a r o p u b b l i c o e u n a v e r g o g n a d a l p u n t o d i v i s t a d e i d i r i t t i u m a n i : è u n f a l l i m e n t o t o t a l e . A n c o r a u n a v o l t a G i o r g i a M e l o n i p r o v a a f a r e l a v i t t i m a p e r n o n a m m e t t e r e i l p r o p r i o f a l l i m e n t o e a c e r c a r e u n a l t r o n e m i c o i m m a g i n a r i o . M a c h i s s à d i c h i è l a c o l p a , f o r s e d e l l e o p p o s i z i o n i , s e f i n o r a i l p i a n o v e r g o g n o s o i n A l b a n i a n o n h a f u n z i o n a t o ? " . C o s ì C h i a r a G r i b a u d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a L ’ A r i a c h e t i r a s u L a 7 .