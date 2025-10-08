R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u i n d i i l f e r m o d i N a v e M e d i t e r r a n e a d e c i s o d a l g o v e r n o M e l o n i è s t a t o i l l e g i t t i m o : n o i n e s i a m o s t a t i s e m p r e c o n v i n t i , o r a l o d i c e a n c h e u n t r i b u n a l e d e l l a R e p u b b l i c a . I m m a g i n o c h e d a l l e p a r t i d i P a l a z z o C h i g i , c o n M e l o n i , S a l v i n i e P i a n t e d o s i u r l e r a n n o a n c o r a u n a v o l t a a l l e t o g h e r o s s e , e a f a n t o m a t i c i q u a n t o i r r e a l i c o m p l o t t i . N o n c a p e n d o c h e n o n s i g o v e r n a c o n l a p r o p a g a n d a s u l l a p e l l e d e l l e p e r s o n e o d i n a u f r a g h i " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " N o n c a p e n d o c h e p u r e s s e n d o a l g o v e r n o - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - n o n p o s s o n o c o n t i n u a m e n t e v i o l a r e l a l e g g e e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . È u n a d e s t r a i n a d e g u a t a a r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l P a e s e , - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - p r i m a s e n e v a e m e g l i o s a r à p e r l ’ I t a l i a " .