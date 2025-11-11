R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e e l a s e n s a z i o n e d i i n s i c u r e z z a c h e n e d e r i v a a i c i t t a d i n i s i c o m b a t t o n o i n n a n z i t u t t o c o n l ’ i m m i g r a z i o n e l e g a l e , s o s t e n e n d o e r a z i o n a l i z z a n d o i c a n a l i a t t r a v e r s o i q u a l i f a r a r r i v a r e i n I t a l i a p e r s o n a l e f o r m a t o , c h e h a g i à u n l a v o r o e u n a l l o g g i o . P e r q u e s t a r a g i o n e c o n i l D e c r e t o F l u s s i a b b i a m o v o l u t o e s t e n d e r e e s e m p l i f i c a r e l e p r o c e d u r e c h e c o n s e n t o n o a l l e i m p r e s e d i r e c l u t a r e l a v o r a t o r i d i r e t t a m e n t e n e l l o r o P a e s e , d i f o r m a r l i l ì a t t r a v e r s o c o r s i p r o f e s s i o n a l i e d i f a r l i s u c c e s s i v a m e n t e v e n i r e i n I t a l i a c o n r e g o l a r e c o n t r a t t o e u n a s o l u z i o n e a b i t a t i v a " . C o s ì i n u n a n o t a i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i P a o l o E m i l i o R u s s o , A n d r e a G e n t i l e e A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o . " E ' n e c e s s a r i o r e n d e r e q u e s t a p r o c e d u r a - p r o s e g u o n o - p i ù s e m p l i c e e m e n o o n e r o s a : a n d a v a n o i n q u e s t a d i r e z i o n e a l c u n i e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i d a F o r z a I t a l i a c o m e , p e r e s e m p i o , q u e l l o c h e c o n s e n t i r à d i r a d d o p p i a r e d a g l i a t t u a l i s e i m e s i a u n a n n o i l p e r i o d o p e r d a r e l u o g o a l l ’ a s s u n z i o n e e a l t r a s f e r i m e n t o d e l l a v o r a t o r e c h e a b b i a c o n c l u s o i l p e r c o r s o f o r m a t i v o a l l ’ e s t e r o . È u n a s o l u z i o n e c h e c o n s e n t i r à d i d i m i n u i r e i c o s t i , p e r e s e m p i o d e l v i a g g i o , c h e p e r a l t r o è s o s t e n u t a t r a l e a z i e n d e , c h e s o n o s i s t e m a t i c a m e n t e a l l a r i c e r c a d i m a n o d o p e r a q u a l i f i c a t a " . " A l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e p e r l e f a m i g l i e è l ’ e s t e n s i o n e d e l l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e a s s u n t i ' f u o r i q u o t a ' c o m e l a v o r a t o r i d o m e s t i c i , a t t u a l m e n t e p r e v i s t a p e r g r a n d i a n z i a n i e p e r s o n e d i s a b i l i , a n c h e a l l e b a b y s i t t e r i m p i e g a t e n e l l a c u r a d i b a m b i n i d a z e r o a s e i a n n i . I l D e c r e t o F l u s s i , c h e s i è a v v a n t a g g i a t o d e l c o n t r i b u t o d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e d i m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e , è u n a l t r o p a s s o a v a n t i s u l l a s t r a d a g i u s t a , q u e l l a p e r u n ’ I t a l i a c h e c r e s c e e d è i n c l u s i v a " , c o n c l u d o n o .