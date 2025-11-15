R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h a n n o c a p i t o i l p r o g e t t o i n A l b a n i a p e r c h é è s c r i t t o m a l e , p e r c h é l ' h a n n o s c r i t t o c o n t r o i l d i r i t t o e u r o p e o e i n t e r n a z i o n a l e . N o n s i p u ò f a r c r e d e r e a g l i i t a l i a n i c h e i g i u d i c i s i a n o c o n t r o i l g o v e r n o . E ' r i d i c o l o . S e c e r c a u n c o l p e v o l e , G i o r g i a M e l o n i s i a s s u m a l a r e s p o n s a b i l i t à : q u e s t o p r o g e t t o è s t a t o s c r i t t o m a l e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a S k y T g 2 4 . " E ' s t a t o u n a f u g a i n a v a n t i - a g g i u n g e - d o p o i l f a l l i m e n t o d e l b l o c c o n a v a l e c h e è s t a t a u n a p r e s a i n g i r o d e g l i i t a l i a n i , a q u e l p u n t o l ì c ' è s t a t o q u e s t o t e n t a t i v o d i s p e r a t o , m a a p p u n t o è n a t o c o m e u n t e n t a t i v o d i s p e r a t o , r a b b e r c i a t o , f r e t t o l o s o , s c r i t t o m a l e . E p o i n o n s o l o , c ' è u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e n o n s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à d i d i r e ' g u a r d a t e , s c u s a t e , c i h o p r o v a t o , m i r e n d o c o n t o c h e p e r ò n o n è c o m p a t i b i l e c o n i r e g o l a m e n t i e u r o p e o e a d e s s o c e r c h i a m o d i r i m e d i a r e ' . E i n v e c e c o n t i n u a a d i r e ' f u n z i o n e r a n n o ' . A q u e s t o p u n t o n o n r e s t a c h e f a r e u n a c o s a : r e c u p e r a r e q u e i s o l d i e u t i l i z z a r l i d o v e s e r v o n o , q u i i n I t a l i a , p e r l a s i c u r e z z a " .